Найменший хмарочос у світі: як інвесторів обдурили на мільйони (фото)

У місті Вічіта-Фолс, штат Техас розташована одна з найкурйозніших споруд США — будівля Newby-McMahon Building. Її висота — лише 12 метрів, але саме вона дістала гучне прізвисько «найменший хмарочос у світі».

Про це пише Oddity Central.

Попри скромні розміри, історія цієї споруди — приклад однієї з найвідоміших будівельних афер початку ХХ століття.

Нафтовий бум і великі амбіції

На початку 1900-х Вічіта-Фолс переживав справжній економічний підйом через нафтовий бум. Після відкриття родовищ у сусідньому Буркбернетт сотні людей розбагатіли буквально за лічені роки, а місту гостро бракувало офісних приміщень.

Цим і скористався підприємець із Філадельфії Дж. Д. МакМагон. Він запропонував інвесторам звести розкішний багатоповерховий офісний хмарочос поруч із будівлею, зведеною Августом Ньюбі 1906 року. Проєкт мав переконливий вигляд, і МакМагону вдалося зібрати близько 200 тисяч доларів — колосальну суму на той час (еквівалент приблизно 6,8 мільйона доларів сьогодні).

Дюйми замість футів

Проблема полягала в деталях. Інвестори були впевнені, що йдеться про будівлю висотою 480 футів. Насправді ж у документах було зазначено 480 дюймів — тобто лише 40 футів.

Коли споруду завершили, стало зрозуміло, що «хмарочос» має карликовий вигляд навіть на тлі звичайних будівель міста. Розчаровані вкладники намагалися повернути гроші через суд, однак суддя відмовив їм, зазначивши, що в кресленнях чітко вказано саме дюйми.

До того моменту МакМагон уже зник.

Найменший хмарочос у світі / © Oddity Central

Ліфт, якого не стало

Ситуація ускладнилася ще більше, коли компанія, що мала встановлювати ліфт, відмовилася від співпраці, дізнавшись реальні розміри будівлі. Спершу на верхні поверхи можна було потрапити лише зовнішньою драбиною. Згодом з’явилися внутрішні сходи, але через мініатюрні габарити вони займали приблизно чверть усієї площі.

Будівлю завершили 1919 року — саме тоді, коли нафтовий бум пішов на спад. А згодом почалася Велика депресія, що остаточно зменшила попит на офісні приміщення.

Від ганьби до символу міста

Протягом десятиліть споруда занепадала. Час від часу міська влада навіть розглядала можливість її знесення. Проте місцеві жителі виступили за збереження історичної будівлі.

Зрештою її внесли до Національного реєстру історичних пам’яток США, а сьогодні «найменший хмарочос» перетворився з символу обману на одну з головних туристичних атракцій Вічіта-Фолс.

Найменший хмарочос у світі / © Oddity Central

Колись ця споруда була джерелом сорому для міста, а тепер — іронічним нагадуванням про те, як одна деталь у документах може змінити історію.

Нагадаємо, де розташована та який має вигляд найвище зведена будівля Європи.