Наймолодший в історії: дворічний малюк встановив рекорд під час сходження на Еверест (фото)

Дворічний британський хлопчик став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору Евересту.

Про це пише Mirror.

Картер Даллас піднявся на південне місце в Непалі, розташоване на висоті 5300 м над рівнем моря, 25 жовтня. Він здійснив сходження на спині батька Росса разом із 31-річною мамою Джейд. Тріо з Глазго перебуває в річній подорожі Азією.

Росс, Джейд та дворічний Картер / Фото: SWNS

Вважається, що попередній рекорд базового табору належав чотирирічній дівчинці з Чехії. Дитина самотужки дісталася базового табору з татом та 7-річним братом.

Росс, колишній менеджер з продажу, сказав про сходження на Еверест: "Картер впорався краще, ніж я та його мама. Ми обидва підхопили легку гірську хворобу, але з ним усе було гаразд. Перед базовим табором у селах було два медики, і вони перевірили його кров, щоб переконатися, що з ним все гаразд, його результати були набагато кращими за наші – вони були шоковані! Ми купили куртки, їжу та два спальних мішки для походу. Через 24 години після приземлення до Катманду ми розпочали шлях".

Росс, Джейд та дворічний Картер / Фото: SWNS

35-річний Росс каже, що, на його думку, вони були добре підготовлені до поїздки, оскільки регулярно практикують "техніку дихання" і всі втрьох купаються у крижаних ваннах.

Батьки йшли у своїх звичайних повсякденних кросівках, а Картер був прив'язаний до спини Росса. Пара здала в оренду свій будинок у Шотландії і купила три квитки в один кінець на рік подорожі у серпні 2023 року.

Росс, Джейд та дворічний Картер / Фото: SWNS

Вони прилетіли до Індії, а потім відвідали Шрі-Ланку та Мальдіви, а потім здійснили поїздку назад до Індії. Потім вони вирушили до Непалу, а потім гайнули до Малайзії на весілля. Після цього вони вирушили до Сінгапуру, де провели день народження Картера в Universal Studios.

Потім вони провели Різдво на Пенангу, а потім перетнули кордон з Таїландом. Новий рік вони провели на Тайському острові Ко Ланта. Наразі сім'я перебуває в джунглях тайського заповідника в Као Сок, їхня наступна зупинка – Бангкок, а потім – Камбоджа.

Росс, Джейд та дворічний Картер / Фото: SWNS

Росс каже, що Картер увібрав у собі всі різні культури і йому це дуже подобається. Він сказав: "Він говоритиме "савади-кап" та "намасте" — він вчить жаргон. Нам подобається, що він знайомиться з різними культурами та грається з усіма дітьми у маленьких селах, це справді відкриває його розум. Єдине, що він любив найбільше, - це слухати ісламський заклик до молитви!".

Дворічний Картер / Фото: SWNS

Картер також звик до екзотичних страв: йому подобалося їсти рибне карі на Мальдівах, курячі ніжки в Малайзії і навіть крокодилячі. Але його улюблена страва – пад тай.

Родина каже, що наразі основними моментами поїздки стали відвідування слонового притулку та купання з ними, відвідування Тадж-Махала та плавання з акулами на Мальдівах.

Дворічний Картер / Фото: SWNS

"Ми сподіваємося, що зможемо надихнути інших людей вийти та побачити реальний світ. Це набагато краще, ніж просто поїхати на Тенеріфе", - зазначив Росс.

Дворічний Картер / Фото: SWNS

Нагадаємо, в одній з країн світу з'явилася нова мова, якою володіють всього 350 осіб. Нею спілкуються мешканці віддаленого села.

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