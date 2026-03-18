Шао Цзіянь

Шао Цзіянь / © odditycentral.com

Цікaвинки
142
2 хв
Наймолодший автогонщик у світі отримав ліцензію у 5 років — фото, відео

Хлопчик почав цікавитися автоспортом ще в ранньому дитинстві та вже має перемоги і міжнародні результати.

Юлія Шолудько

Шао Цзіянь із Китаю вважається наймолодшим автогонщиком у світі, адже отримав офіційну ліцензію у надзвичайно ранньому віці - у 5 років.

Про це пише Oddity Central.

Коли більшість дітей лише вчаться впевнено ходити, хлопчик уже керував гоночними авто — як у реальному житті, так і на професійних симуляторах. Зі світом автоспорту він познайомився ще у рік, а за кермо картингу сів до трирічного віку.

У чотири роки Шао почав виступати у професійних ралійних змаганнях. Того ж року, 2023-го, він здобув нагороду Hope Star Award на чемпіонаті Китаю з ралійного спринту. Крім того, у популярних симуляторах DiRT Rally 2.0 та WRC 10 хлопчик увійшов до топ-30 гонщиків світу. Саме це досягнення стало поштовхом для його батька модернізувати перший ралійний автомобіль сина.

9 квітня 2023 року Шао Цзіянь у п’ятирічному віці отримав сертифікат про завершення навчання в академії водіння RUNRACING, який був засвідчений Китайською федерацією автомобілів і мотоциклів. Таким чином він став наймолодшим ліцензованим гонщиком у країні. Торік хлопчик уже керував модифікованим гоночним автомобілем, беручи участь у Китайському автомобільному ралі.

За інформацією китайських джерел, батько юного гонщика інвестував близько 800 тисяч юанів (приблизно 116 тисяч доларів) у спеціально підготовлені автомобілі та сучасні симулятори. Під час перегонів він також виконує роль штурмана.

Попри свої навички, Шао не керує авто на дорогах загального користування. Його гоночні машини транспортують на причепах до місць змагань відповідно до вимог Закону про безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, дівчина знайшла секретний гараж із рідкісними моделями авто.

