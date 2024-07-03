Найнебезпечніший сир у світі: яка його назва та чим він особливий (фото)

Один шматочок "найнебезпечнішої" італійської страви у світі, забороненої в деяких частинах Європи, може мати шкідливий вплив на ваше здоров'я.

Йдеться про сир касу марцу, пише LAD Bible.

Делікатес отримав титул "найнебезпечнішого сиру у світі" у Книзі рекордів Гіннеса 2009 року. А все тому, що його виготовляють личинки.

Кажуть, що касу марцу, створений на італійському острові Сардинія, має сильний смак і порівнюють його з горгонзолою, стілтоном або камамбером.

Сир виготовляється шляхом видалення частини сирної кірки та вилуплення личинок, які починають поїдати сир зсередини та надають йому "унікального смаку".

Сир касу марцу / Фото: Getty Images

Більшість людей вважають за краще видаляти личинки перед вживанням сиру, проте відомо, що деякі місцеві пропускають сир через центрифугу, щоб змішати личинок.

Насправді цей сир настільки небезпечний для споживання, що італійський уряд заборонив виробництво касу марцу, оскільки він порушує правила безпеки харчових продуктів ЄС.

Ферментація личинок є причиною того, що сир є незаконним. Якщо їх з'їсти, личинки можуть протистояти шлунковій кислоті та свинцю, руйнуючи кишківник, спричиняючи ушкодження та невеликі розриви в органі.

Попри попередження про шкоду для здоров'я, виробництво касу марцу все ще процвітає: на рік виробляється 100 тонн небезпечного сиру. Нелегальна торгівля оцінюється навіть у 2-3 мільйони євро на рік.

Сир касу марцу / Фото: Getty Images

Що стосується причини, через яку сардинці вирішили продовжити приготування касу марцу, то, за словами журналіста Джованні Фанчелло, це частина їхньої традиції.

Варто також зазначити, що на момент написання цієї статті не зареєстровано жодного випадку смерті внаслідок вживання касу марцу, а це означає, що ви, швидше за все, виживете, якщо вирішите наважитися на цей делікатес.

Нагадаємо, чоловік спантеличив, що їсть один шматок сиру протягом 10 років. Він показав, який він має вигляд.

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