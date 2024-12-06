Найнебезпечнішу іграшку з радіоактивним ураном виставили на британському аукціоні

RR Auction у Великій Британії продає унікальний експонат — мініатюрну атомну лабораторію Gilbert U-238 із справжнім радіоактивним ураном.

Про це повідомив таблоїд Daily Record.

Цей незвичайний набір було розроблено за ідеєю вченого Альфреда Карлтона Гілберта як "розвиваюча іграшка для початківців дітей-вчених". За кілька років було вироблено майже 5000 таких лабораторій. У комплект входили інструменти для експериментів: хмарна камера, лічильник Гейгера, спінтарископ, електроскоп, зразки урановмісних руд і навіть посібник із пошуку урану. Все це було компактно упаковане в металевий корпус у вигляді валізи. На момент виробництва у 1950 році набір коштував 50 доларів США, що сьогодні з урахуванням інфляції дорівнює $620 або близько 26 тисяч гривень.

У 2020 році вчені провели аналіз таких лабораторій і підтвердили, що вони випромінюють радіацію, яка може бути небезпечною для здоров'я.

Незважаючи на це, інтерес до лота залишається високим. Торги за цей унікальний предмет закінчаться 11 грудня, а найбільша ставка на даний момент становить $3045.

"Усім дітям, які виросли в 50-х і отримали на Різдво таку лабораторію хочемо порадити — не даруйте такий подарунок своїм онукам. Період напіврозпаду урану становить 4,5 мільярда років, тобто майже дорівнює віку Сонячної системи. Радіоактивна руда все ще радіоактивна", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, у Новій Зеландії продали портрет старшини маорі майже за $2,2 млн.

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