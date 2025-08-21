ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Найнедоступніша бібліотека у світі: де вона розташована та чим приваблює туристів (фото)

Китайська бібліотека, що повністю облаштована на скелі, стала справжньою знахідкою для мандрівників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Бібліотека Мяньхуа

Бібліотека Мяньхуа

Поруч із селом Мяньхуа в китайській провінції Гуаньсі, знаходиться незвичайна бібліотека. Вона повністю облаштована всередині величезного грота у скелі, що робить її найменш доступною у світі.

Про це пише Oddity Central.

Ця унікальна бібліотека, відкрита у травні 2025 року, швидко здобула популярність у китайських соцмережах. Вона розташована всередині великого грота, вздовж нерівних стін якого на спеціальних полицях розставлені тисячі книг.

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Зазвичай бібліотеки не дуже популярні в інтернеті, але ця — справжня знахідка. Це не просто книгосховище, а дивовижна пам’ятка для книголюбів і мандрівників, що шукають неймовірні краєвиди.

Розташована на краю скелі та серед пишної зелені, бібліотека Мяньхуа виглядає як витвір штучного інтелекту. Проте це реальне місце, що доступне для відвідувачів.

Інтер’єр книгозбірні вражає: дерев’яні доріжки та балкони, що нависають над скелями, поєднуються із книжковими полицями.

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа / Джерело: Oddity Central

Бібліотека Мяньхуа розташована в сільській місцевості та забезпечує доступ місцевим жителям до книг, однак вона вже стала своєрідною туристичною пам’яткою, що приваблює відвідувачів з усієї країни.

Нагадаємо, жінка прожила сім днів в аеропорту та довела, що він може бути не лише місцем очікування, а й повноцінним пунктом призначення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie