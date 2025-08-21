- Дата публікації
Найнедоступніша бібліотека у світі: де вона розташована та чим приваблює туристів (фото)
Китайська бібліотека, що повністю облаштована на скелі, стала справжньою знахідкою для мандрівників.
Поруч із селом Мяньхуа в китайській провінції Гуаньсі, знаходиться незвичайна бібліотека. Вона повністю облаштована всередині величезного грота у скелі, що робить її найменш доступною у світі.
Про це пише Oddity Central.
Ця унікальна бібліотека, відкрита у травні 2025 року, швидко здобула популярність у китайських соцмережах. Вона розташована всередині великого грота, вздовж нерівних стін якого на спеціальних полицях розставлені тисячі книг.
Зазвичай бібліотеки не дуже популярні в інтернеті, але ця — справжня знахідка. Це не просто книгосховище, а дивовижна пам’ятка для книголюбів і мандрівників, що шукають неймовірні краєвиди.
Розташована на краю скелі та серед пишної зелені, бібліотека Мяньхуа виглядає як витвір штучного інтелекту. Проте це реальне місце, що доступне для відвідувачів.
Інтер’єр книгозбірні вражає: дерев’яні доріжки та балкони, що нависають над скелями, поєднуються із книжковими полицями.
Бібліотека Мяньхуа розташована в сільській місцевості та забезпечує доступ місцевим жителям до книг, однак вона вже стала своєрідною туристичною пам’яткою, що приваблює відвідувачів з усієї країни.
