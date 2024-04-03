"Найневдачливіший у світі": будинок чоловіка зруйнувала лава, а авто впало з порома в море – відео

Чоловіка охрестили "найневдачливішим" у світі після двох надзвичайно рідкісних катастроф, що сталися з ним протягом трьох років.

Про це пише Daily Star.

Мешканець Гран-Канарії, відомий лише як Матайс, зазнав жахливої низки невдач. Зателефонувавши на радіостанцію COPE Canarias, він зізнався, що є власником автомобіля, який впав із порома у води навколо Ла-Гомера. Ці кадри стали вірусними у Мережі.

Під час розмови він також приголомшив, що лава з вулкану зруйнувала його будинок 2021 року. Матайс сказав: "Оскільки я часто подорожую, я подорожую в "золотому класі", і вони паркують вашу машину біля виходу. Я повернув кермо і поставив на ручне гальмо, як ми завжди робимо. Я вийшов з машини і піднявся нагору. Коли катер від'їжджає від хвилеріза порту, море б'є, і я бачу, що машина плаває у воді. Я був шокований. Море було дуже неспокійним, а на виїзді з пірсу Ла-Гомера хвиля накрила нас спереду. До цього треба додати, звичайно, людську помилку – це нещасні випадки, які стаються".

⚠️‼️ Cae al mar un coche que viajaba en Bodega desde un Ferry que se dirigía a Tenerife



‼️⛴️ El suceso ocurrió a escasos minutos de zarpar del muelle de San Sebastián de La Gomera hacia Los Cristianos #OndaFuerteventura #Tenerife #Ferry #Suceso #FenómenoCostero #DiariodeAvisos pic.twitter.com/ViuOdk8B4G — Onda Fuerteventura (@OndaFTV) March 30, 2024

Однак його проблеми з автомобілем були швидко вирішені, коли троє менеджерів з поромної компанії залишили йому підмінний автомобіль. "Як мені гарантували, вони збираються подбати про все і навіть більше", - сказав він.

Нагадаємо, викинуте з МКС космічне сміття пробило будинок чоловіка. Воно також ледь не зачепило дитину.

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