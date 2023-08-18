Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Найнезручніший цілодобовий магазин на Землі" розташований на висоті 120 метрів на скелі – фото

"Найнезручніший цілодобовий магазин на Землі" розташований на висоті 120 метрів на скелі – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1228
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Найнезручніший цілодобовий магазин на Землі" розташований на висоті 120 метрів на скелі – фото

Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl

Крамниця забезпечує продуктами харчування альпіністів.

Магазин, названий "найнезручнішим цілодобовим магазином на Землі", став вірусним через своє розташування.

Про це пише dailystar.co.uk.

Магазин розташований на схилі скелі, на висоті 120 метрів у Національному геологічному парку Шинюжай, що в Китаї.

Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl / ©
Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl

Метою невеликої дерев'яної крамниці є забезпечення харчуванням альпіністів у парку, коли вони піднімаються скелею. Там вони можуть придбати закуски, зокрема, чипси, прохолодні напої та інші необхідні засоби для сходження.

Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl / ©
Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl

"Робітники поповнюють магазин, використовуючи зіплайни, щоб запропонувати унікальний досвід покупок за допомогою цього злиття їжі та пейзажу", - написала користувачка Х, раніше відомий як Twitter.

Нагадаємо, авантюрист розповів про плем'я канібалів, яке карає злодіїв, пожираючи все, окрім пенісів. Він поділився подробицями про їхнє життя та правила.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація