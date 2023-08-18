"Найнезручніший цілодобовий магазин на Землі" розташований на висоті 120 метрів на скелі – фото

Крамниця забезпечує продуктами харчування альпіністів.
Магазин, названий "найнезручнішим цілодобовим магазином на Землі", став вірусним через своє розташування.
Про це пише dailystar.co.uk.
Магазин розташований на схилі скелі, на висоті 120 метрів у Національному геологічному парку Шинюжай, що в Китаї.
Метою невеликої дерев'яної крамниці є забезпечення харчуванням альпіністів у парку, коли вони піднімаються скелею. Там вони можуть придбати закуски, зокрема, чипси, прохолодні напої та інші необхідні засоби для сходження.
"Робітники поповнюють магазин, використовуючи зіплайни, щоб запропонувати унікальний досвід покупок за допомогою цього злиття їжі та пейзажу", - написала користувачка Х, раніше відомий як Twitter.
Нагадаємо, авантюрист розповів про плем'я канібалів, яке карає злодіїв, пожираючи все, окрім пенісів. Він поділився подробицями про їхнє життя та правила.
Читайте також: