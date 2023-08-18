"Найнезручніший цілодобовий магазин на Землі" розташований на висоті 120 метрів на скелі – фото

Магазин, названий "найнезручнішим цілодобовим магазином на Землі", став вірусним через своє розташування.

Про це пише dailystar.co.uk.

Магазин розташований на схилі скелі, на висоті 120 метрів у Національному геологічному парку Шинюжай, що в Китаї.

Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl

Метою невеликої дерев'яної крамниці є забезпечення харчуванням альпіністів у парку, коли вони піднімаються скелею. Там вони можуть придбати закуски, зокрема, чипси, прохолодні напої та інші необхідні засоби для сходження.

Магазин на скелі / Фото: Twitter/Science girl

"Робітники поповнюють магазин, використовуючи зіплайни, щоб запропонувати унікальний досвід покупок за допомогою цього злиття їжі та пейзажу", - написала користувачка Х, раніше відомий як Twitter.

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