Найнижча подружня пара у світі: історія їхнього кохання та фото

У вересні 2016 року Книга рекордів Гіннеса оголосила найнижчу подружню пару у світі. Володарями титулу стали бразильці Пауло Габріель да Сілва Баррос та Катюсія Ліє Хошино.

Згідно з повідомленням, вони мають загальний зріст 181,41 см: зріст Пауло 90,28 см, а Катюсії – 91,13 см.

Пара познайомилася 2006 року у соціальній мережі "Оркут", якої вже не існує.

"Вона здалася мені дуже красивою від першої миті, як я її побачив", - пригадував він.

Пауло та Катюсія / Фото: guinnessworldrecords.com

Але Катюсія не відповіла йому взаємністю і спочатку заблокувала його на сайті обміну миттєвими повідомленнями, перш ніж Пауло врешті-решт завоював її.

Вони регулярно спілкувалися в Інтернеті протягом декількох років, перш ніж 20 грудня 2008 року вперше зустрілися особисто. Вони почали зустрічатися 29 грудня. Пара підтримувала стосунки на відстані протягом чотирьох років, примудряючись бачитися кожні два місяці.

У січні 2012 року Катюсія вирішила переїхати зі свого рідного міста Лондріна до міста Пауло, Ітапева. Їм не довелося довго жити разом, перш ніж вони зрозуміли, що їм судилося бути разом.

Закохані одружилися 17 вересня 2016 року.

Пауло та Катюсія / Фото: guinnessworldrecords.com

Пауло, державний службовець у місцевому уряді, і Катюсія, власниця салону краси, привертають до себе багато уваги через свій зріст. Але те, що вони разом, дає їм більше сил, щоб впоратися з цією увагою.

Пауло та Катюсія / Фото: guinnessworldrecords.com

Пауло не міг ходити до 21 року. Намагаючись бути більш незалежним, він використовував дитячий триколісний велосипед для полегшення пересування в підлітковому віці, а коли йому виповнилося 20, пересів на чотириколісний.

Навчившись ходити і після встановлення ортопедичних черевиків 2008 року, він поклявся більше ніколи не користуватися дитячим велосипедом – він перейшов на спеціально обладнаний автомобіль, яким їздить і досі. Колеги знають його як "Пауліньо Гіганте" - Велетень Пауло.

"Можливо, ми і низькі на зріст, але у нас великі серця і багато любові одне до одного, а також до всіх у нашому житті. Наше життя не позбавлене викликів, але ми такі щасливі, що можемо долати ці виклики разом", - прокоментувала жінка.

Пауло та Катюсія / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, раніше закохані зі США офіційно побили рекорд найбільшої різниці у зрості серед подружніх пар. Різниця у зрості між ними – 86,36 см.

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