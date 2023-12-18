Найнижча жінка на планеті відсвяткувала ювілей: який у неї зріст та фото рекордменки

Їй виповнилося 30 років.
Найнижча жінка у світі 16 грудня відсвяткувала день народження.
Джіоті Амге виповнилося 30 років.
Мешканка Індії, зріст якої складає 62,8 см, потрапила до Книги рекордів Гіннеса 2011 року.
До п'яти років вона мала середній зріст. Однак у цей момент стало очевидним, що її росту перешкоджає якесь захворювання. Згодом з'ясувалося, що у неї форма карликовості, звана ахондроплазією, і вона ніколи не виросте.
Від чотирьох років Джіоті відвідувала школу разом із дітьми звичайного зросту, хоча їй надали стіл і стілець, що підходять для неї мініатюрної.
Вперше вона привернула увагу всього світу ще 2009 року, коли з'явилася у програмі Bikkuri Chojin 100 Special No.2
Її вага всього на 4 кг більша за вагу при народженні – 5,4 кг.
Весь одяг і прикраси Джіоті виготовляються на замовлення. Навіть тарілки та начиння виготовляються спеціально, оскільки столове срібло звичайного розміру надто велике.
Але попри крихітний зріст, Амге не найнижча жінка в історії. Цей титул, як і раніше, належить Поліні Мастерс (Нідерланди, 1876-1895), зріст якої становив всього 61 см.
Нагадаємо, нещодавно найвищому чоловікові на планеті виповнився 41 рік. Султан Кесен народився 10 грудня 1982 року.
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