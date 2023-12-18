Найнижча жінка на планеті відсвяткувала ювілей: який у неї зріст та фото рекордменки

Їй виповнилося 30 років.

Найнижча жінка у світі 16 грудня відсвяткувала день народження.

Джіоті Амге виповнилося 30 років.

Мешканка Індії, зріст якої складає 62,8 см, потрапила до Книги рекордів Гіннеса 2011 року.

Джіоті Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

До п'яти років вона мала середній зріст. Однак у цей момент стало очевидним, що її росту перешкоджає якесь захворювання. Згодом з'ясувалося, що у неї форма карликовості, звана ахондроплазією, і вона ніколи не виросте.

Джіоті у 2 та 4 роки / Фото: guinnessworldrecords.com

Джіоті у 5 та 7 років / Фото: guinnessworldrecords.com

Від чотирьох років Джіоті відвідувала школу разом із дітьми звичайного зросту, хоча їй надали стіл і стілець, що підходять для неї мініатюрної.

Джіоті у 10 та 13 років / Фото: guinnessworldrecords.com

Вперше вона привернула увагу всього світу ще 2009 року, коли з'явилася у програмі Bikkuri Chojin 100 Special No.2

Її вага всього на 4 кг більша за вагу при народженні – 5,4 кг.

Джіоті Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Джіоті Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Весь одяг і прикраси Джіоті виготовляються на замовлення. Навіть тарілки та начиння виготовляються спеціально, оскільки столове срібло звичайного розміру надто велике.

Джіоті Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Але попри крихітний зріст, Амге не найнижча жінка в історії. Цей титул, як і раніше, належить Поліні Мастерс (Нідерланди, 1876-1895), зріст якої становив всього 61 см.

Джіоті Амге та Султан Кесен / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Нагадаємо, нещодавно найвищому чоловікові на планеті виповнився 41 рік. Султан Кесен народився 10 грудня 1982 року.

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