Найнижча жінка у світі у свій день народження побила новий рекорд – фото

У 31 рік Джіоті Амге здобула ще один титул.

Найнижча жінка у світі відсвяткувала день народження. 16 грудня Джіоті Амге виповнився 31 рік і вона встановила новий світовий рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Офіційно підтверджено, що Джіоті має найменші руки серед представниць жіночої статі планети. Її ліва рука має розмір 7,1 см, а права – 7,2 см. Це майже половина висоти бляшанки Coca-Cola (12,2 см) і менше, ніж діаметр бейсбольного м'яча (7,4 см).

Такі речі, як стандартний iPhone або чашка, мають гігантський вигляд в руках Амге.

Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Але її руки насправді більші, ніж у Афшина Гадерзаде (Іран), найнижчого чоловіка у світі, який вищий за Джіоті на 65,24 см. Довжина лівої руки Афшина – 6,7 см, а правої – 6,4 см.

Руки Джіоті набагато менші, ніж у найвищої жінки планети Румейси. Руки Румейси також встановили рекорд. Серед її численних рекордних титулів – найдовший палець серед живих людей (жінок), який має довжину 11,2 см. Це означає, що її пальці довші, ніж вся рука Джіоті.

Джіоті та Румейса / Фото: Guinness World Records

Найбільші руки серед жінок були у Зенг Цзіньлянь (Китай), яка колись була найвищою людиною серед живих. Її руки мали довжину 25,4 см від зап'ястя до кінчиків пальців.

Джіоті є рекордсменкою від 2009 року, коли вона була названа найнижчим підлітком (дівчиною) серед живих. Тоді її зріст становив 61,95 см. Вона також є найнижчою акторкою у світі завдяки головній ролі в "Американській історії жахів: Шоу виродків".

Нагадаємо, не так давно найвища жінка планети вперше зустрілася із найнижчою. Вони потішили кумедними фото.

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