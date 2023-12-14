Найнижчий чоловік на планеті: зріст, історія життя та фото рекордсмена

Наприкінці минулого року стало відомо ім'я найнижчого чоловіка у світі.

Ним офіційно став іранець Афшин Гадерзаде, йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Зріст Афшина Гадерзаде, який народився 13 липня 2002 року, 65,24 см. Він майже на 7 см нижчий за попереднього рекордсмена, колумбійця Едварда Ернандеса.

Афшин — четверта найнижча людина, яка колись була занесена до Книги рекордів Гіннеса. Його доставили літаком до офісу в Дубаї, де вимірювання проводилися три рази протягом 24 годин, внаслідок чого була встановлена точна рекордна висота.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин був виявлений у віддаленому селі, розташованому в окрузі Букан провінції Західний Азербайджан, Іран. Він може говорити як курдською, так і перською мовою, використовуючи діалект фарсі.

Він народився з вагою тіла 700 г і зараз важить майже 6,5 кг.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Життя Афшина в Північному Ірані було непростим. Не маючи можливості відвідувати школу через свій зріст, Афшин боровся з грамотністю. Однак він тішиться, що нещодавно навчився писати своє ім'я.

"Продовження лікування та фізична слабкість мого сина — основні причини, через які він припинив навчатися, в іншому немає психічних проблем", — сказав батько Ісмаїл Гадерзаде.

Афшин з батьками / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин добре розуміється на використанні смартфона, хоча йому важко носити його з собою. "Телефонами взагалі важко користуватися протягом тривалого часу, але я можу впоратися", - сказав він.

Будинок, в якому живе Афшин, скромний, і хоча його сім'я багато працює, іноді їм важко забезпечити його витрати на проживання та лікування.

Невисокий зріст Афшина не дозволяє йому піти стопами батька і стати будівельником; насправді роботи для Афшина у його селі немає. Афшин любить дивитися футбол. Більшість дня він дивиться мультфільми, а останнім часом переглядає соціальні мережі. У нього є друг, який допомагає йому спілкуватися з підписниками в його обліковому записі в Instagram.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин дуже добра і товариська людина, тому він дуже популярний серед місцевих жителів. Попри те, що чоловік щасливий, він пояснив, що йому хотілося б жити, як інші люди, особливо, щоб він міг водити автомобіль.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Він не може мандрувати селом один, його завжди супроводжує один із батьків. Хоча Афшин може ходити без сторонньої допомоги, іноді він вважає за краще, щоб його несли на руках.

"Я знаю, хто найвища людина у світі. Я міг би поміститись у його долонях", - сказав він.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Єдиний одяг, який йому підходить, - це одяг для малюків, але 21-річний Афшин не любить дитячий дизайн, тому носить костюм, пошитий на замовлення.

"Мені подобається увага, яку я отримую від людей. Це змушує мене почуватися особливим", – пояснив він.

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Нехай він і маленький, але схоже, що Афшин має великі плани на майбутнє: "Моя мрія – допомогти своїм батькам. Це всесвітнє визнання може допомогти мені здійснити мою мрію".

Нагадаємо, нещодавно найвищий чоловік у світі відсвяткував день народження. Турецькому фермеру Султану Кесену, зріст якого 251 см, виповнився 41 рік.

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