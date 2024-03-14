Найнижчий лікар у світі: як чоловіку зі зростом 91 см вдалося стати медиком (фото, відео)

23-річний Ганеш Бараія – живий доказ того, що немає нічого неможливого. Попри дискримінацію через свій низький зріст, йому вдалося стати найнижчим лікарем у світі.

Про це пише Oddity Central.

Ганеш народився в районі Таладжа Талука, штат Гуджарат, Індія, і зіткнувся з труднощами від раннього віку. Він народився звичайним малюком, але у віці чотирьох років батьки помітили, що його голова більша за тіло, тому відвели його до лікаря.

Вони дізналися, що хлопчик страждає на невиліковну хворобу і ніхто нічого не може зробити. Бажаючи допомогти синові, мама Ганеша одягла йому на голову шолом, щоб запобігти її росту і дати можливість тілу наздогнати її. У школі з нього часто сміялися через велику голову і низький зріст, але у нього також були друзі, які підтримували його, і він зміг зосередитися на навчанні.

Ганеш Бараія / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

Одного разу батькові Ганеша, Вітталу Бхаю, який працював фермером і заробляв близько 200 рупій на день, запропонували 100 000 рупій (1200 доларів), щоб він дозволив Ганешу приєднатися до цирку як клоун. Чоловік був настільки спустошений цією пропозицією, що почав боятися за безпеку свого сина, побоюючись, що його викрадуть. Він почав супроводжувати його до школи і не дозволяв хлопчикові нікуди йти без нагляду.

Попри свої фізичні обмеження, Ганеш завжди був дуже амбітним. Він змалку знав, що хоче бути лікарем, і вкладав усю свою енергію в навчання, старанно працюючи, щоб отримувати високі оцінки. Коли настав час, він подав документи на ступінь бакалавра медицини та бакалавра хірургії (MBBS), але отримав відмову через свій маленький зріст – 91 см. Попри хороші результати тестів, Медична рада Індії відхилила його заяву, стверджуючи, що він не зможе виконувати свої обов'язки в екстрених випадках.

Ганеш Бараія / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

Ганеш був спустошений цією відмовою, але не збирався відмовлятися від своєї мрії. За допомогою директора школи він звернувся до окружного колектора, потім до міністра освіти штату і навіть постукав у двері Верховного суду Гуджарату. Жодна з його спроб не закінчилася успіхом, але він відмовлявся здаватися. Його справа дійшла до Верховного суду Індії, і справедливість нарешті настала.

Ганеш Бараія / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

2018 року найвища судова інстанція Індії присудила Ганешу право вступити до магістратури бізнес-школи, що він і зробив наступного року. Нещодавно він завершив навчання і працює інтерном у лікарні Sir-T у Бхавнагарі, де навчається за програмою магістерської підготовки.

"Три роки тому я був дуже розчарований, але відмовився прийняти їхню відмову. Зараз я дуже щасливий, що домігся справедливості від Верховного Суду", - сказав Ганеш три роки тому. "Зараз я на шляху до здійснення мрії, яку я плекав від дитинства. Я знаю, що я не такий, як усі, але я хочу жити повноцінним життям, як інші люди, і щоб мої батьки мною пишалися".

Доктор Ганеш Бараія все ще має справу з дискримінацією, оскільки багато його пацієнтів неохоче відкриваються йому через його зріст, але щойно вони бачать, що він знає свою справу, їм стає легше. Проте, це те, з чим іншим лікарям не доводиться стикатися щодня.

"Щоразу, коли пацієнти бачать мене, вони спочатку трохи налякані, але потім приймають мене, і я також приймаю їхню початкову поведінку. Вони поводяться зі мною привітно і позитивно. Вони також стають щасливими", - сказав він.

Хоча чоловік ще не потрапив до Книги рекордів Гіннеса, Ганеша називають найнижчим лікарем у світі, і він пишається цим званням, оскільки воно розповідає про труднощі, які йому довелося подолати, щоб його здобути.

Нагадаємо, нещодавно найвищий чоловік у світі зустрівся із найнижчою жінкою. Вони зробили кумедні фото.

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