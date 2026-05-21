Цікaвинки
364
1 хв

Найнижча жінка у світі, що самостійно не пересувається, закінчила коледж і відкрила бізнес — фото

Рекордсменка Книги рекордів Гіннеса Вайлдін Аумойт, зріст якої становить лише 72 сантиметри, закінчила коледж у США та запустила власний бізнес у сфері графічного дизайну.

Вайлдін Аумойт

Вайлдін Аумойт / © Guinness World Records

Вайлдін Аумойт зі США, яку знають як найнижчу жінку у світі, що самостійно не пересувається, відсвяткувала важливу подію — закінчення коледжу та запуск власного бізнесу.

Зріст Вайлдін становить лише 72 сантиметри. Вона також має титул найнижчої професійної моделі у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Тепер до списку її досягнень додався ще й диплом бакалавра. Дівчина завершила навчання в Університеті Ліберті, де здобула освіту за спеціальністю «Графічний дизайн».

Після чотирьох років навчання Вайлдін почала працювати як графічна дизайнерка-фрілансерка та відкрила власний бренд The Wild Creative Co.

«Це чудове відчуття. Хоча шлях був тривалим, у результаті це було того варте. Але мені здається, що тепер у мене з’явилося більше вільного часу для себе», — поділилася вона.

Вайлдін Аумойт / © Guinness World Records

Вайлдін Аумойт / © Guinness World Records

На нових фото рекордсменка позує у темно-синій академічній мантії та капелюсі університету, усміхаючись під час святкування випуску.

Наприкінці минулого року Вайлдін розповідала, що планує не лише закінчити навчання з відзнакою, а й повернутися до модельної кар’єри, знову взяти участь у New York Fashion Week та співпрацювати з косметичними брендами.

Також вона мріє більше подорожувати, розвивати свої соцмережі як повноцінний бізнес і навіть встановити ще один світовий рекорд.

Нагадаємо, найнижча у світі жінка має зріст лише 63 см і важить 5,3 кг.

