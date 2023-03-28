"Найодруженіший" чоловік переїхав до будинку перестарілих, бо "жінки виснажили його тіло"

74-річний Рон Шеппард, якого вважають "найодруженішим чоловіком Великої Британії" вирішив покинути свою квартиру та переїхати до будинку для літніх людей. Він вважає, що численні жінки "виснажили його тіло".

Про це пише ladbible.com.

Рон Шеппард протягом багатьох років потрапляв у заголовки газет завдяки своїм численним шлюбам - він зв'язав себе узами шлюбу не менше восьми разів.

Шеппард має вісьмох дітей від своїх шлюбів. Він вперше одружився у 1966 році, коли йому було 19 років, з жінкою на ім'я Маргарет. Пара розлучилася всього через два роки. 1973 року Шеппард одружився зі своєю другою дружиною Жанетт.

Фото: ladbible.com

Після неї були - Леслі в 1976 році, Кеті в 1982 році, Сью в 1986 році, Уша в 1999 році, Ван в 2003 році і Венг в 2004 році.

Зараз Шеппард хоче провести деякий час на самоті, оскільки має велику кількість захворювань, серед яких хвороба Паркінсона, деменція тіла Леві та інші.

"Я думаю, що, можливо, всі мої дружини за ці роки виснажили мій організм. Психічний і фізичний стрес від розлучень дався взнаки", - каже чоловік.

Чоловік додав, що після розлучення зі своєю останньою дружиною, у нього ще було кілька романів, які не закінчилися весіллям. Шеппард вважає, що його численні шлюби можуть бути пов'язані з сексуальним насильством, якого він зазнав у дитинстві.

"Я не шкодую про жоден зі своїх шлюбів, тому що у мене є вісім дітей", - переконує чоловік.

Він додає, що зараз від жінок очікує тільки дружби та більше не хоче любовних пригод.

Нагадаємо, у Нігерії 33-річна жінка не розрахувала сили і так стиснула власнику квартири яєчка, що той помер. Причиною суперечки стало прохання чоловіка заплатити за електроенергію.

Читайте також: