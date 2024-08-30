"Найощадливіша жінка" придбала три будинки, витрачаючи на їжу лише 55 грн на день – фото

37-річна агентка з нерухомості Сакі Тамогамі відома як найощадливіша жінка Японії. Завдяки своєму прагненню витрачати якомога менше грошей на такі речі, як їжа, одяг та догляд за собою, їй вдалося придбати три будинки.

Про це повідомляє Oddity Central.

"Ніколи не купуйте те, чого немає на розпродажі!" – це девіз Сакі протягом останніх 15 років.

Вона поставила собі за мету купити три будинки коли їй було лише 19 років. Перше, що вона зробила – припинила купувати новий одяг, натомість приймала подачки від родини та друзів і краще дбала про одяг, який вже мала. Потім вона почала скорочувати витрати на їжу, покладаючись в основному на дешеві страви, такі як локшина удон, тости і редиска зі знижкою для підтримання життєдіяльності. Після восьми років ощадливого життя Тамогамі змогла купити свій перший будинок, а до 2019 року вона вже досягла своєї мети – мати три будинки.

У програмі Happy! Bomby Girl вона детально розповіла про свою пристрасть до економії, показавши, що рідко перевищує свій самообмежений бюджет у 200 ієн (1,4 долара, 56 гривень) на день на їжу. Щоб досягти цього, вона покладалася переважно на дешеві інгредієнти, зрідка купуючи шматок лосося на розпродажі, готувала їжу вдома і навіть їла просто з каструль, щоб заощадити гроші на посуді.

Сакі Тамогамі / Фото: скриншот з відео

Замість того, щоб платити за косметику чи зачіску, Сакі фактично перетворила своє волосся на джерело доходу, продаючи його приблизно за 3100 ієн (20 доларів), коли воно відростало. Це покривало її бюджет на їжу на пів місяця. Це було важко, але японка стверджує, що вона звикла до цього і знайшла втіху в тому, що заощаджувала гроші і спостерігала за тим, як зростає її банківський рахунок.

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У віці 27 років Тамогамі змогла накопичити достатньо грошей зі своєї зарплати агентки з нерухомості, щоб купити будинок у Сайтамі, на північ від Токіо, за 10 мільйонів ієн ($69 000). Вона одразу ж здала його в оренду, використовуючи щомісячну орендну плату для виплати іпотеки, і продовжувала жити якомога скупіше. Через пару років вона купила другий будинок за 18 мільйонів ієн (124 000 доларів), а п'ять років тому вона досягла своєї мети – купила третій будинок за 37 мільйонів ієн (256 000 доларів).

Попри те, що вона досягла своєї мети, Сакі продовжує жити економно і відкладати гроші, щоб допомогти врятованим котам. Вона вже відкрила котяче кафе на першому поверсі одного зі своїх будинків і планує інвестувати в інші об'єкти нерухомості в майбутньому.

Історія Сакі Тамогамі отримала неоднозначні відгуки від громадськості: одні люди хвалять її за відданість справі, а інші попереджають, що вона ризикує своїм життям, споживаючи неякісну їжу і нехтуючи своїми щоденними потребами заради матеріальної вигоди.

Нагадаємо, чоловік 21 рік дуже економив, щоб рано вийти на пенсію. Він шокував, як і скільки заощадив.

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