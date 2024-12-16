Найотруйніша рослина у світі: чоловік випадково використав листя як туалетний папір і застрелився

Існує смертельно небезпечна рослина, яка вважається найтоксичнішою у світі – відома своїм настільки болісним "укусом", що деякі люди подумують про самогубство.

Як пише Mirror, лютий гімпійський чагарник вкритий тонкими голчастими волосками, наповненими отрутою, і ця жахлива флора може досягати висоти до 10 метрів.

Контакт з нею може призвести до нестерпного відчуття, схожого одночасно на удар струмом і печіння – муки, які можуть тривати тижнями, а то й місяцями. В екстремальних випадках нестерпний біль призводив до того, що жертви накладали на себе руки.

Вперше смертельну дію цієї рослини, що походить з Австралії, було виявлено 1866 року, після того, як кінь дорожнього геодезиста отримав смертельний "укус". Задокументовані й інші жахливі випадки, зокрема, австралійський солдат, який після болісної зустрічі з рослиною під час Другої світової війни тижнями лікувався безрезультатно і врешті-решт збожеволів.

Інший випадок пов'язаний із чоловіком, який ненавмисно використав листя як туалетний папір, що призвело до того, що він застрелився.

Гімпійський чагарник / Фото: flickr.com

2022 року чоловік виростив одну з рослин, яку ще називають Gympie-Gympie, у себе вдома, демонструючи свою унікальну флору в захищеному вольєрі з попереджувальним знаком. 49-річний Деніел Емлін-Джонс свідомо вирощував сумнозвісне дерево у себе вдома, щоб викликати цікавість до незвичайних рослин.

Він заявив: "Я не хочу мати божевільний вигляд. Я роблю це дуже безпечно. У деяких ботанічних садах ці рослини є цікавими екземплярами".

Нагадаємо, минулого року австралійка розповіла, як впала на отруйний чагарник і понад пів року страждала на нестерпний біль. За її словами, це гірше, ніж пологи.

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