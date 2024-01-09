Найотруйніший павук у світі: знайдено найбільшого самця Геркулеса (фото)

В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі.

Про це пише Mirror.

Павук, якого назвали Геркулесом був виявлений на центральному узбережжі, приблизно за 80 км на північ від Сіднея. Смертоносну істоту було доставлено до місцевої лікарні, а потім забрано експертами з павуків з австралійського парку рептилій.

Один сміливий співробітник виміряв Геркулеса і виявив, що його довжина становить 7,9 сантиметра. Сіднейські воронкоподібні павуки зазвичай виростають від одного до п'яти сантиметрів завдовжки. Самки зазвичай більші за самців, але не такі смертоносні.

Найотруйніший павук у світі / Фото: abcnewsaustralia/Youtube

Найчастіше вони зустрічаються в лісових масивах та приміських садах навколо Сіднея, сягаючи Блакитних гір на заході.

Геркулес, величезний павук, нещодавно знайшов свій новий будинок і готовий приступити до благородної справи — порятунку життя.

Найотруйніший павук у світі / Фото: abcnewsaustralia/Youtube

Очікується, що він допомагатиме програмі протиотрути у своєму будинку, де павуків "доять" для вилучення отрути, життєво важливої для створення життя.

Емма Тіні, хранителька павуків в Австралійському парку рептилій, сказала: "Ми звикли, що парку дарують досить великих воронкоподібних павуків, проте отримати такого великого самця — все одно що зірвати куш. Вихід його отрути може бути величезним, що виявиться неймовірно цінним для програми боротьби з отрутою в парку".

Найотруйніший павук у світі / Фото: abcnewsaustralia/Youtube

Від моменту запуску програми протиотрути 1981 року в Австралії не було жодного випадку смертельного результату від укусу воронкоподібного павука.

Нагадаємо, чоловік упав у 40-метрову яму, яку викопав у себе на кухні. Йому наснилося, що там є купа золота.

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