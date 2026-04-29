Найпопулярніші ритуали на удачу: дослідники назвали головні сучаснв забобони

Виробник обіцяє, що ці туфлі мають риносити удачу

Нещодавнє соціологічне опитування двох тисяч дорослих показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу чи навіть вигравати в азартні ігри.

Про це пише The Mirror.

Улюблені ритуали та талісмани

За результатами опитування, 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% — стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад п’ята частина опитаних зізналася, що має особливий «щасливий» одяг для важливих подій, причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%.

Дослідники склали десятку найпопулярніших ритуалів сучасності, до якої також увійшли підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел (наприклад, дат народження чи річниць), уникнення розкритих парасольок у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 та намагаються не наступати на тріщини в асфальті.

Взуття, що притягує успіх

Натхненна цими результатами, компанія Mecca Bingo, яка й замовила дослідження, створила ексклюзивні туфлі на підборах під назвою Lucky Devils. Це класичні червоні шпильки, проте їхній каблук виконаний у формі підкови зі справжнього металу, а дизайн доповнений чотирилистими конюшинами та мотивом 11:11.

Директорка з інновацій компанії Сара О’Ніл пояснила, що талісмани та ритуали є невіддільною частиною культури гри в бінго, тому ці туфлі стали стильним втіленням віри в удачу, які згодом дістануться комусь із найвідданіших шанувальників бренду.

Нагадаємо, у світі навіть є спеціальний день, присвячений удачі. Цього дня люди вбираються в зелений одяг, шукають чотирилисник на щастя та згадують легенди про лепреконів і магію кельтської традиції.

