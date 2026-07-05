Кінець світу 2026-року та теорія мертвого Інтернету: у які божевільні ідеї конспірологів досі вірять люди

Існує багато теорій змови / © ТСН

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Теорії змови завжди вабили своєю таємничістю і фантастичною доказовою базою. Завдяки алгоритмам соціальних мереж, які підштовхують користувачів до дедалі емоційнішого, змовницького контенту, неправдивим теоріям змови, ймовірно, ніколи не було так легко поширюватися. Для більшості теорій змов докази і логічні пояснення — зайві.

ТСН.ua пропонує згадати найбільш популярні теорії змов.

Земля втратить гравітацію 12 серпня 2026 року

Згідно з теорією змови, NASA приховує від нас «страшну правду» про справжню катастрофу, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей.

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Користувач TikTok і Instagram, чий акаунт зараз недоступний, нещодавно опублікував відео з текстом, у якому стверджується, що 12 серпня 2026 року Земля втратить гравітацію на 7 секунд і в NASA про це знають, готуються до цієї події, але нічого нікому не кажуть, щоб уникнути паніки. Це відео набрало понад 60 000 лайків і його перепостили майже 270 000 користувачів мережі.

Користувач, який поширив цю теорію змови, посилається на секретний документ NASA під назвою «Проєкт Якір», який нібито просочився до Інтернету 2024 року і в якому нібито описано докладно, що станеться.

У тексті йдеться про таке:

«Тривалість аномальної події, коли Земля втратить гравітацію, становитиме 7 секунд, унаслідок чого може загинути від 40 до 60 мільйонів людей. У перші 1-2 секунди люди, транспортні засоби, тварини та незакріплені предмети піднімуться вгору. Об’єкти продовжать підніматися на висоту 15-20 метрів через 3-4 секунди. Через 5-6 секунд почнеться паніка і хаос, люди вдарятимуться об стелю. Але через 7 секунд гравітація повернеться, і все почне падати з висоти. У результаті буде зруйновано інфраструктуру і почнеться економічний крах і масова паніка. Причина цієї аномальної події полягає в тому, що пересічуться дві гравітаційні хвилі від чорних дір із ймовірністю 94,7% і про це NASA знає з 2019 року».

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По-перше, в Інтернеті немає ні самого документа «Проєкт Якір», ні будь-якої згадки про нього, і навіть немає обговорення цього документа користувачами соціальних мереж у період від 2024 до 2025 року. По-друге, викликає здивування, чому внаслідок втрати гравітації може загинути тільки 40-60 мільйонів людей із 8 мільярдів жителів Землі.

12 серпня 2026 року Земля нібито втратить гравітацію на 7 секунд / © Pixabay

Іноді критичне мислення, а також базові знання фізики можуть врятувати від передчасної паніки, а також віри в різноманітні теорії змови, які циркулюють у соціальних мережах.

«Сімпсони» передбачили пандемію хантавірусу

У мультсеріалі «Сімпсони» є серія, яка майже пророкує події на лайнері, де спалахнув хантавірус. Це епізод 19 із 23 сезону, який вийшов 2011 року. Він називається «Абсолютно весела річ, яку Барт більше ніколи не зробить» (A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again).

За сюжетом, Барт нудьгує і вся сім’я Сімпсонів вирушає в круїз, щоб його розважити. Барту дуже подобається подорож і він не хоче повертатися додому, тому він інсценує відеозвернення про початок глобальної пандемії на суші, через що капітан вирішує не повертатися до порту і залишитися в морі.

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Роуен Пріддіс співає Сімпсонам пісню про те, що круїз довго не триватиме / © Вікіпедія

Утім, варто зазначити, що хантавіруси — це не таємниця. Про них відомо від 1979-х, просто хантавірус з Анд виявився агресивнішим.

Теорія мертвого Інтернету

Теорія мертвого Інтернету вперше з’явилася на форумі Macintosh Cafe на Agora Road 2021 року, коли один із користувачів створив гілку під назвою «Теорія мертвого Інтернету: більша частина Інтернету — фейк». Посилаючись на повідомлення з великих онлайн-форумів, таких як 4Chan, теорія стверджувала, що боти відповідальні майже за всю онлайн-активність і створення контенту.

На найвищому рівні концепція полягає в тому, що штучний інтелект (ШІ) і чат-боти автоматично штампують пости в соціальних мережах, призначені для фарма кліків, коментарів і лайків на таких платформах, як Facebook і TikTok. Вони роблять це, тому що більше залучення призводить до більшого рекламного бюджету. Прихильники стверджують, що Інтернет помер десь 2016 чи 2017 року — тоді ми просто про це не знали.

Теорія мертвого Інтернету стверджує, що контент в соцмережах створюється ШІ та ботами / © Associated Press

Теорія пласкої Землі

Ще від часів стародавніх греків, понад 2000 років тому, люди знали, що Земля зовсім не пласка, а має форму кулі. І все ж, сьогодні все ще є люди, переконані в тому, що насправді ми живемо на гігантському плоскому диску, що плаває у космосі.

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Твердження про пласку Землю сьогодні звучать все частіше, незважаючи на всю абсурдність. Припущення щодо того, що Земля кругла, підтвердив грецький математик Ератосфен, 240 року до н.е. Він спостерігав за відсвічуванням сонячного світла в колодязі в полудень у Сієні та Александрії. За допомогою відповідного приладдя вчений дійшов висновку: кут піднесення Сонця в обох місцях відрізняється приблизно на 7 градусів (це 1/50 кола). Врахувавши відстань між містами та дізнавшись різницю між кутами відсвічування, Ератосфен зміг виміряти окружність Землі та остаточно впевнитися у її формі. Це сталося 2260 років тому.

Є люди, які ще досі вірять у те, що Земля має іншу форму / © Pixabay

Сьогодні способів переконатися у тому, мав рацію Ератосфен чи ні, більш ніж достатньо. Можна навіть просто поспостерігати за тим, як пливе корабель чи летить літак. Цікаво, що члени так званого товариства пласкої Землі вважають нашу планету єдиною пласкою в Сонячній системі. Як стверджує товариство пласкої Землі, «фейкова» теорія круглої планети є фінансово мотивованою. Урядам та впливовим багатіям нібито простіше обдурювати народ, стверджуючи, що мільярди доларів витрачаються на розробку дороговартісних програм NASA.

Божевільні теорії змови про Пола Маккартні

Задовго до смертельних пострілів в Джона Леннона мішенню конспірологів став ще один учасник The Beatles Пол Маккартні. Вони переконують, що співак загинув у ДТП 9 листопада 1966 року і, щоби не втрачати прибутки, інші члени гурту замінили його двійником, справжнє ім’я якого чи то Вільям Кемпбелл, чи то Біллі Ширс.

Насправді жодних доказів на підтримку цієї історії немає. Хоча Пол тоді двічі потрапляв в автомобільні аварії, численні свідки і сам Пол незабаром після цього підтвердили, що він був здоровий. Крім того, немає жодних доказів того, що конкурс двійників колись відбувався, і немає жодних слідів існування Вільяма Кемпбелла.

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Іншим популярним предметом обговорення навколо теорії змови є обкладинка альбому Abbey Road, де Пол зображений босоніж і крокує не в ногу з іншими бітлами (у деяких культурах померлих ховають без взуття). Деякі фанати сприйняли обкладинку альбому як похмурий символ похоронної процесії: білий костюм Джона уособлює колір жалоби в деяких східних релігіях, джинси Джорджа символізують могильника, а чорний костюм Рінго — традиційний похоронний одяг.

Обкладинка альбому Abbey Road — The Beatles Story, Ліверпуль

Бермудський трикутник. Таємниця, якої насправді немає

Сучасна легенда про Бермудський трикутник веде свій початок від опублікованої 1950 року статті журналіста Associated Press Едварда Джонса під назвою «Загадки моря все ще збивають з пантелику людей в епоху кнопок». Сам термін він ще не згадував, проте перелічив зниклі в цьому районі за останні роки кораблі та літаки. Та підсумував, що попри стрімкий розвиток технологій, пояснити ці інциденти не вдається. Ідею підхопили та почали розвивати.

Фраза «Бермудський трикутник» давно стала ідіомою, яка позначає місце, де відбуваються незбагненні і навіть містичні події / © Associated Press

1964 року американський письменник-конспіролог Вінсент Геддіс вперше написав саме про Бермудський трикутник.

1975 року відчутного удару по конспірологам завдав бібліотекар та колишній пілот Ларрі Куше. У книзі «Бермудський трикутник: таємниця розгадана» він проаналізував 51 найвідоміше зникнення і дійшов висновку, що більшість кораблів та літаків зазнали аварій внаслідок ураганів, несправності обладнання чи помилок екіпажу. А конспірологи просто замовчували чи перекручували незручні факти. Проте вчені продовжують шукати додаткові наукові пояснення зникнення кораблів і літаків. Свого часу до них зараховували різні магнітні аномалії, шестигранні хмари, колосальні бульбашки метану, які піднімаються на поверхню внаслідок розломів у земній корі.

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Письменник із Playboy запустив міф про ілюмінатів

Теорія про таємне товариство ілюмінатів — впливових політичних фігур, які контролюють усі глобальні справи та прагнуть встановити новий світовий порядок, є, мабуть, найпоширенішою з усіх конспірологічних міфів.

Однак почалася ця справжня параноя із жартівливого твору, написаного в 1960-х роках.

Письменник Роберт Антон Вільсон та його колега працювали у журналі Playboy. Вони почали надсилати підроблені листи від читачів, які розповідали про таємну, елітарну організацію під назвою «Ілюмінати». Потім вони відправили до редакції ще більше листів, які заперечували попередні історії. Міф про ілюмінатів швидко розлетівся світом. Вільсон і ще один автор «Плейбоя» написали роман-трилогію «Ілюмінатус!» У ньому йдеться про гучні нерозкриті справи того часу, зокрема вбивство Джона Кеннеді, а відповідальність за них покладається на таємну спільноту ілюмінатів.

2015 року політологи з’ясували, що майже кожен другий пересічний американець вірить принаймні в одну з теорій змови.

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Серед них — ілюмінати і теорія про те, що Обама народився за межами США і тому не міг бути президентом, а також поширена думка про те, що теракти 11 вересня здійснили самі американські спецслужби.

Що кажуть експерти

Усі теорії змови повинні мати певні необхідні елементи: змова між двома або більше людьми, секретні дії та мотив, вважає Карен Дуглас, професорка соціальної психології в Університеті Кента у Великій Британії. Але ті, які отримують визнання, зазвичай мають щось додаткове.

«Теорії змови, найімовірніше, будуть більш успішними, якщо вони підтверджують те, у що люди хочуть вірити. Вони також, найімовірніше, будуть успішними, якщо вони цікаві, захопливі і пропонують „велике“ пояснення „великої“ події», — сказала Дуглас виданню Live Science.

Роб Брозертон, науковець та автор книги «Підозрілий Розум: Чому ми віримо у теорії змови», сказав Бі-бі-сі, що загальноприйнятного визначення теорії змови досі немає. Але є загальні характеристики конспірологічних теорій: по-перше, вони зазвичай пояснюють певні події надзвичайним злом, по-друге ігнорують будь-які докази проти них та не наводять докази, які підтверджували б їх правдивість.

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