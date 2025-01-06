Найпопулярніше прізвище в Україні, а ще в Німеччині та Швейцарії: у вас точно є такі знайомі

Найпоширеніше прізвище в Україні та популярне у світі.
Найпоширеніше прізвище в Україні: що відомо
В Україні найпоширеніше прізвище – Мельник. За даними генеалогічної спільноти "Рідні", наразі його носять 107878 осіб. Це прізвище має глибокі історичні корені, адже походить від назви ремесла – так називали власника млина або працівника млина.
Найбільше носіїв прізвища Мельник проживають у великих містах:
- Київ – 6587 осіб,
- Вінниця – 2385 осіб,
- Львів – 2265 осіб,
- Харків – 1423 особи.
Рекордсменами з компактного проживання Мельників є окремі райони, а саме Рожнятівський район (Івано-Франківська область) – 1139 осіб, Сарненський район (Рівненська область) – 976 осіб, Калуський район (Івано-Франківська область) – 911 осіб, Кам'янець-Подільський район (Хмельницька область) – 693 особи.
Прізвище Шевченко – на другому місці за популярністю в Україні. Найбільше людей з таким прізвищем проживають на Слобожанщині. На третьому місці за популярністю перебуває прізвище Коваленко. Воно найбільш розповсюджене на Придніпров’ї.
Поширення прізвища у світі
Але прізвище Мельник не лише в Україні найпопулярніше. Воно має аналоги в багатьох країнах. Найбільше носіїв зі схожими прізвищами проживають у Німеччині та Швейцарії, де воно звучить як Мюллер (Müller).
Це прізвище посідає провідні позиції за поширеністю:
- в Німеччині та Швейцарії – найпоширеніше,
- в Австрії – п’яте за популярністю,
- у США – сьоме (в англомовному варіанті Miller).
Історичний контекст і цікаві факти
Прізвище Мельник, як і його аналоги, свідчить про важливу роль млинарства в житті наших предків. Млини були центрами не лише господарської, а й соціальної активності в селах і містах. Мельники часто користувалися повагою громади, адже забезпечували хліб насущний для багатьох родин.
В Україні існують навіть прізвища-варіації, пов’язані з млинарством: Млинар, Млинський, Мельничук. В середньовічній Європі млинарі навіть мали окремі привілеї, а прізвище Müller/Miller стало символом працелюбності.
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