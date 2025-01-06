Найпопулярніше прізвище в Україні, а ще в Німеччині та Швейцарії: у вас точно є такі знайомі

Найпоширеніше прізвище в Україні та популярне у світі.

Найпоширеніше прізвище в Україні: що відомо

В Україні найпоширеніше прізвище – Мельник. За даними генеалогічної спільноти "Рідні", наразі його носять 107878 осіб. Це прізвище має глибокі історичні корені, адже походить від назви ремесла – так називали власника млина або працівника млина.

Найбільше носіїв прізвища Мельник проживають у великих містах:

Київ – 6587 осіб,

Вінниця – 2385 осіб,

Львів – 2265 осіб,

Харків – 1423 особи.

Рекордсменами з компактного проживання Мельників є окремі райони, а саме Рожнятівський район (Івано-Франківська область) – 1139 осіб, Сарненський район (Рівненська область) – 976 осіб, Калуський район (Івано-Франківська область) – 911 осіб, Кам'янець-Подільський район (Хмельницька область) – 693 особи.

Прізвище Шевченко – на другому місці за популярністю в Україні. Найбільше людей з таким прізвищем проживають на Слобожанщині. На третьому місці за популярністю перебуває прізвище Коваленко. Воно найбільш розповсюджене на Придніпров’ї.

Поширення прізвища у світі

Але прізвище Мельник не лише в Україні найпопулярніше. Воно має аналоги в багатьох країнах. Найбільше носіїв зі схожими прізвищами проживають у Німеччині та Швейцарії, де воно звучить як Мюллер (Müller).

Це прізвище посідає провідні позиції за поширеністю:

в Німеччині та Швейцарії – найпоширеніше,

в Австрії – п’яте за популярністю,

у США – сьоме (в англомовному варіанті Miller).

Історичний контекст і цікаві факти

Прізвище Мельник, як і його аналоги, свідчить про важливу роль млинарства в житті наших предків. Млини були центрами не лише господарської, а й соціальної активності в селах і містах. Мельники часто користувалися повагою громади, адже забезпечували хліб насущний для багатьох родин.

В Україні існують навіть прізвища-варіації, пов’язані з млинарством: Млинар, Млинський, Мельничук. В середньовічній Європі млинарі навіть мали окремі привілеї, а прізвище Müller/Miller стало символом працелюбності.

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