Найпотаємніший птах планети: він хрюкає, ховається у тумані й живе лише в одному місці на планеті

У водно-болотних угіддях навколо Боготи мешкає один із найпотаємніших птахів світу — боготська рейка. Вона не співає, не літає високо і майже ніколи не показується людям. Її хрипке “хрюкання” можна почути лише на світанку крізь густі зарості очерету.

Прот це розповідає Discover Wild Life.

Цей птах живе високо в Андах, на висоті від 2 до 4 тисяч метрів, у холодних і вологих болотах, де постійно висить туман. Його тіло стиснуте з боків — ідеально для маневрування серед рогозу й густої трави. Через свою скромну зовнішність і стриману поведінку боготську рейку часто називають “пернатим привидом”.

Попри назву, більшість мешканців колумбійської столиці навіть не знають про існування цього птаха. Його можна знайти лише у кількох заповідниках, зокрема в Ла-Конехера та Ла-Флорида, які стали останнім прихистком виду.

На жаль, боготська рейка — вразливий вид. Через розширення міста значна частина її природного середовища була знищена або перетворена на забудову. Проте екологи зазначають, що птах здатен виживати навіть на невеликих ділянках болотистих територій.

Збереження цих угідь важливе не лише для птахів, а й для самих мешканців Боготи. Болота очищують воду, зменшують ризик повеней і допомагають охолоджувати повітря в місті.

Тож, якщо ви опинитесь у Боготі, вранці не поспішайте в музеї. Краще вирушайте в болота й прислухайтеся до звуків очерету — можливо, саме там ховається боготська рейка, тиха і невидима хранителька колумбійських туманів.

