Найпродуктивніша сурогатна мати випадково віддала власну дитину: "Серце розбите"

Вона не знала, що це її рідний син.

Матір із Великої Британії, яка подарувала вісьмом сім'ям найкращий презент, зазнала неймовірного душевного болю, коли випадково віддала свою власну дитину.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Керол Горлок є рекордсменкою за кількістю дітей, народжених сурогатною матір'ю. Вона виносила 13 дітей для інших людей. Серед них були двійнята і трійнята. І була одна дитина, про яку вона не знала, що це її рідна.

Керол, яка має двох дочок, народила хлопчика у червні 2004 року. Вона вірила, що дитина була створена з її яйцеклітини і сперми чоловіка пари, для якої вона була сурогатною матір'ю. Але коли через шість тижнів після народження дитини подружжя зробило ДНК-тест, виявилося, що вона насправді є дитиною Керол та її чоловіка Пола.

Після цього Керол і Пол зіткнулися з болісним рішенням - забрати сина назад чи дозволити подружжю залишити його собі. Вони вирішили віддати дитину, і Керол якось сказала, що не шкодує про це рішення, хоча і думає про сина "весь час".

Вона розповіла виданню Mirror: "Я безмежно пишаюся своєю кар'єрою сурогатного материнства і тим, що народила 13 дітей, яких люблять їхні сім'ї. Я дуже пишаюся тим, що я стала сурогатною матір'ю. Сурогатне материнство принесло мені і сім'ям, яким я допомогла, незмірну радість, але також привело до найтемніших часів мого життя. Сурогатне материнство – це найвищий дар, який одна жінка може зробити для іншої. Але є й темна сторона, коли все йде не так – розбите серце, емоційні американські гірки та уїдливість є руйнівними".

Хлопчик, який виявився сином Керол і Пола, був дев'ятим з її сурогатних дітей. Вони не мали жодного уявлення, коли віддавали його в сім'ю. Керол зізнається, що вони "мучилися" над тим, що робити, але врешті-решт вирішили дозволити їм залишити його.

Вона стикнулася з пильною увагою, люди запитували її, як вона могла віддати власну дитину.

Жінка пояснила, що багато дітей, яких вона виношувала для інших сімей, були біологічно її дітьми. Єдиною відмінністю цього хлопчика було те, що він також належав Полу. Але погодившись допомогти сім'ї, яка не могла мати дітей сама, вони не вважали правильним забирати у них дитину.

Також читайте Особливості сурогатного материнства в Україні з юридичної точки зору Новини компаній

Керол сказала, що для сурогатної матері важливо не прив'язуватися до дитини, і що вона провела б всю вагітність "на відстані" від дитини, щоб полегшити розлучення.

Керол і Пол мали дітей від попередніх стосунків і не мали спільних дітей, окрім цього маленького хлопчика. Пол сказав Керол, що вони будуть виховувати дитину, якщо пара не захоче її, але жінка каже, що вони "любили її від моменту зачаття".

2016 року Керол з'явилася на телешоу This Morning, щоб сказати, що вона офіційно припиняє бути сурогатною матір'ю. Вона заявила: "Я офіційно припиняю бути сурогатною матір'ю. Я завагітніла минулого року і, на жаль, у мене стався викидень на сьомому тижні, і відтоді у мене було дві спроби, але вони не спрацювали, хоча все було ідеально, і мій лікар з ЕКЗ сказав, що, можливо, настав час зупинитися".

Керол сказала, що їй "сумно" покидати сурогатне материнство, оскільки вона любила допомагати парам ставати сім'ями.

Нагадаємо, чоловік став законним опікуном колишнього своєї дружини. У нього важка форма інвалідності.

Читайте також: