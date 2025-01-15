"Найрозумніший собака" вивчив понад 200 слів і знає назви усіх своїх іграшок – фото

У Великій Британії бордер-коллі за окликом Гарві визнаний найрозумнішим собакою після того, як вивчив понад 200 слів.

Про це пише Daily Star.

Пес знає назви 203 своїх іграшок і може принести їх усі для своєї господарки Айрін Г'юлетт. Розумний шестирічний собака був визнаний одним із найрозумніших собак у світі науковцями з Університету Еотвоша Лоранда в Угорщині, які вивчають обдарованих собак, що запам'ятовують назви іграшок.

Айрін із міста Редінг, графство Беркс, сказала: "Кожного разу, коли він вивчає нове ім'я, я танцюю з ним і кажу, що він найрозумніший собака у світі. Це такий собі вечірній трюк від Гарві".

Мама двох дітей каже, що Гарві може обнюхати всі іграшки майже за дві години, якщо вона зачитує йому їхні назви, серед яких лама, спаржа і русалка.

Айрін і Гарві / Фото: dailystar.co.uk

Він піде до будь-якої кімнати, де перебуває кожна з них, і принесе її назад, і йому "подобається це робити, тому що він – бордер-коллі, який любить працювати і кидати виклик".

Бордер-коллі Гарві / Фото: dailystar.co.uk

Після того, як Айрін та її чоловік-адвокат Ніл купили Гарві, вона надихнулася ідеєю навчити його назв іграшок, почувши про американського бордер-коллі за окликом Чейзер, який за три роки вивчив назви 1022 предметів.

Бордер-коллі Гарві / Фото: dailystar.co.uk

Айрін розповіла: "Він зрозумів, що коли я вимовляю назву іграшки, він повинен запам'ятати її і бути в змозі принести її. Щоразу, коли я вимовляю назву іграшки, Гарві нашорошує вуха і негайно біжить її шукати".

Нагадаємо, дружина розлучається з чоловіком через її собак. Вона пожалілася, що він накоїв.

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