Найсамотніша риба у світі оголосила голодування і "благала про друзів" – фото

Коли вона впала в глибоку депресію і припинила їсти, співробітники були змушені проявити креативність, щоб вилікувати її.

Риба-сонце в японському акваріумі припинила їсти після того, як заклад зачинили для відвідувачів, що змусило персонал вдатися до відчайдушних заходів, аби підбадьорити її.

Про це пише Daily Star.

Акваріум Kaikyokan у місті Сімоносекі зачинився на ремонт у грудні 2024 року. Хоча для більшості риб це, ймовірно, було довгоочікуваною перервою від натовпу школярів, які стукали у скло акваріума, одна рибка сприйняла це особливо погано і відмовилася від їжі.

"Ми не могли з'ясувати причину і вживали різних заходів, але один із співробітників сказав: "Може, їй самотньо, бо вона сумує за відвідувачами?". Ми подумали, що на 99% цього не може бути!", - йдеться у повідомленні.

До закриття акваріума риба-сонце часто підпливала до скла, щоб подивитися на відвідувачів, але коли почався ремонт, вона відмовилася від їжі з медуз і почала повзати стінками акваріума.

Найсамотніша риба-сонце / Фото: @shimonoseki_aq/X

Намагаючись врятувати мляву рибку, працівники встановили поруч із акваріумом картонні вирізки людей – і це спрацювало.

"Ми прикріпили уніформу співробітників до акваріума з невеликою надією. І... наступного дня вона знову була у доброму здоров'ї!" - розповіли працівники.

Найсамотніша риба-сонце / Фото: @shimonoseki_aq/X

Співробітники спочатку припустили, що самотня риба мала проблеми з травленням. Виявилося, що вона просто не змогла пережити несподівану самотність, після того, як будівля зачинилася, і впала в глибоку депресію. Завдяки креативному рішенню персоналу, риба знову стала бадьорою та енергійною.

Нагадаємо, на пляжі знайшли "рибу Судного дня" і це спричинило побоювання катастрофи. За легендою ці істоти є провісниками землетрусів та інших природних катаклізмів.

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