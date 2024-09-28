"Найщасливіша невдачлива людина": як чоловік сім разів обдурив смерть, а потім зірвав джекпот

Хорват Фране Селак відомий у всьому світі як "найщасливіша людина на землі". Те, що сталося з ним, більше схоже на сценарії фільмів, однак Селак вважав, що реальність набагато дивніша за все, що може запропонувати кіноіндустрія.

Його історію пригадало видання NDTV.

Цей скромний чоловік народився 1929 року в Хорватії. Будучи вчителем музики, він жив цілком звичайним життям.

Низка потенційно смертельних випадків почалася в січні 1962 року, коли потяг, в якому він їхав, зійшов з рейок, і він впав у річку в замерзлій ущелині. У той час як 17 пасажирів потонули, свідки витягли Фране на берег. Селак відбувся лише переломом руки та переохолодженням.

Потім було ще шість зіткнень зі смертю.

Так, наступного року він був у літаку, що зазнав авіакатастрофи. Однак його викинуло з дверей судна і він приземлився на стіг сіна. Тоді загинуло 19 людей.

1966 року автобус, в якому він їхав, з'їхав з дороги в річку, і четверо пасажирів потонули, але Селак благополучно доплив до берега, отримавши лише декілька порізів і синців.

Через чотири роки автомобіль, в якому він їхав, загорівся, але йому вдалося вибратися з машини. Через декілька секунд вибухнув паливний бак.

1972-го двигун автомобіля вийшов з ладу і вогонь вирвався з вентиляційних отворів, але хорват знову вижив. 1995 року "щасливчик" потрапив під автобус на вулиці в Загребі, але відбувся лише незначними травмами. Наступного року, об'їжджаючи гірський поворот, він ледве уникнув зіткнення з вантажівкою. Селак врізався в огорожу, і вантажівка пролетіла 90 метрів донизу. Йому вдалося втриматися на дереві і вижити.

Фране Селак

В середині 2000-х років, немовби компенсуючи жахливу угоду, яку підкинула йому доля, Селак виграв у лотерею. Його джекпот склав 900 000 євро. На ці гроші він купив розкішний будинок, але 2010-го передумав і продав його. Він повернувся до скромного життя зі своєю п'ятою дружиною. Частину грошей він витратив на операцію на тазостегновому суглобі та на святиню Діви Марії на знак подяки за свою удачу. Також він роздав гроші родичам, друзям і знайомим.

Фране Селак помер 30 листопада 2016-го у віці 87 років.

Нагадаємо, чоловік, викрадений у шестирічному віці, знайдений живим через 73 роки. Його знайшли завдяки племінниці, яка ніколи не втрачала надії.

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