Найщасливіша країна світу запрошує на безкоштовний гастротур: як взяти участь

Фінляндія / © Associated Press

Фінляндія, яку вже дев’ятий рік поспіль визнають найщасливішою країною світу за версією Всесвітнього звіту ООН про щастя, запустила незвичний міжнародний конкурс для мандрівників. Країна шукає 16 волонтерів, які восени 2026 року зможуть безкоштовно вирушити до Лапландії або на узбережжя Фінляндії, щоб познайомитися з місцевою кухнею та культурою.

Про це повідомило видання Viajes National Geographic.

Проєкт організував Visit Finland у межах гастрономічної ініціативи Official Finnish Taste Table. Усі витрати на чотириденну подорож організатори беруть на себе. Для учасників підготують повну програму з дегустаціями, природними маршрутами, знайомством із фінськими селами та спеціальною вечерею.

Організатори зазначають, що фінська кухня досі залишається маловідомою для більшості туристів. Якщо страви італійської, французької чи тайської кухні легко впізнають у світі, то традиційні фінські страви знають небагато людей. Саме тому країна вирішила привернути увагу до своїх гастрономічних традицій через міжнародний конкурс.

У межах проєкту оберуть по вісім людей для кожного з двох маршрутів — до регіону Узбережжя та Архіпелагу, а також до Лапландії. Подати заявку можуть охочі з будь-якої країни світу. Реєстрація відкрита до 9 червня 2026 року.

Фінська кухня базується на простих локальних продуктах і сезонних інгредієнтах. Серед основних продуктів — озерна та морська риба, дичина, ягоди з північних лісів і молочні вироби. Серед традицыйних страв — вершковий суп із лосося, тушкована оленина, хліб із сиром і жовтою ожиною, чорний архіпелаговий хліб із маслом та десерти з північної ожини.

У Visit Finland називають фінську кухню «останнім великим секретом кулінарних культур світу». За словами старшої директорки з міжнародного маркетингу Business Finland Гелі Хіменес, попри популярність інших скандинавських кухонь, фінська гастрономія залишається майже невідомою для міжнародних мандрівників.

Над меню для гастротурів працюватимуть відомі фінські шеф-кухарі. У регіоні Узбережжя та Архіпелагу програму очолить Ерік Мансікка — шеф-кухар року Фінляндії 2013 року та засновник ресторану Kaskis у Турку. Заклад став першим рестораном за межами Гельсінкі, який отримав зірку Michelin, а згодом — і «зелену» зірку за дотримання принципів сталого розвитку.

У Лапландії за гастрономічну частину відповідатиме Джоел Маннінен — переможець чемпіонату Фінляндії серед молодих кухарів 2025 року та срібний призер світового чемпіонату серед молодих кухарів 2026 року. Він очолює ресторан Sky Kitchen & View у Рованіємі.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету на сайті Have Some Finnish та опублікувати відео в Instagram або TikTok. У ньому учасники мають коротко розповісти про себе та відповісти на запитання: «Чому ви хочете спробувати щось фінське?».

