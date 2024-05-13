Найшвидша на планеті: жінка помила три вікна за лічені секунди – відео

Британка пішла стопами свого батька і стала найшвидшою у світі мийницею вікон.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Алісія Берроуз побила жіночий рекорд, помивши три стандартних офісних вікна розміром 114,3 х 114,3 см всього за 16,13 секунди.

Її батько, Террі "Турбо" Берроуз, від 1997 року неодноразово побивав чоловічий рекорд, востаннє 2009-го – за 9,14 секунди.

33-річна жінка ніколи не була професійною мийницею вікон і працює в автомобільній промисловості, але вона вчилася у найкращих. Алісія виросла, спостерігаючи за тим, як її батько змагається і досягає вершин у своїй справі.

Алісія Берроуз / Фото: guinnessworldrecords.com

Вона побила свій власний рекорд 13 березня на Манчестерському клінінговому шоу, і її батько був там, щоб підбадьорити її.

"Мій тато на сьомому небі від щастя! Мій тато дуже любить встановлювати власні рекорди, тож дуже приємно, що тепер у нас є однаковий рекорд. Хоча я ніколи не займалася миттям вікон, моє дитинство було дуже тісно пов'язане з цією справою. Іноді я їздила з татом до Лондона і спостерігала за його роботою, відвідувала виставки з миття вікон, які проводила Федерація мийників вікон. Там я брала участь у дитячому конкурсі з миття вікон. Пам'ятаю, що була останньою, і я була розчарована, що не виграла!".

2019 року, підтримуючи свого батька, який намагався побити власний світовий рекорд на шоу з прибирання, Алісія вирішила спробувати побити жіночий рекорд. Вона сказала: "Я не побила рекорд, але саме тут ми з батьком почали говорити про можливість встановити такий же рекорд. Я подумала, що це було б чудово, враховуючи, що це була велика частина мого життя. Мій тато показав мені мотузки після того змагання, і після цього це стало цілком природно, і я підхопила це дуже швидко – напевно, завдяки всім тим рокам, що я спостерігала за моїм татом!".

Алісія каже, що вона не думає, що коли-небудь буде такою ж швидкою, як її батько, завдяки його багаторічній практиці, але вона в захопленні від того, що вони тепер мають однакові рекорди.

Алісія Берроуз / Фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як Алісія побила жіночий рекорд на 0,15 секунди, вона планує нарощувати швидкість і побити його знову.

Найкращі поради Алісії щодо миття вікон:

Мийте вікна в похмурий день, оскільки сонце може швидко висушити піну, і на вікнах залишаться розводи. Зніміть жалюзі або штори – якщо ви їх залишите, пил або бруд на них можуть залишити сліди на вікні. Для отримання натурального миючого розчину додайте в теплу воду рівні частини білого оцту і розмішайте. Занадто багато мильної піни може залишити розводи, тому уникайте надмірного перемішування води.

Нагадаємо, лижник розвинув смертельну швидкість, спускаючись задом наперед. Він розігнався до 133,46 км/год.

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