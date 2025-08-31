Найшвидша навколосвітня подорож: мандрівник об’їхав усі країни за рекордний час (фото)

Майкл Зервос / © Guinness World Records

Реклама

Чоловік став найшвидшим мандрівником у кожній країні. Майкл Зервос зі США майже щоранку протягом року прокидався в новій країні, оточений незнайомими пам'ятками та обличчями.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

У рамках своєї навколосвітньої подорожі 35-річний американець намагався якнайшвидше відвідати всі суверенні країни – подорож, яка вимагала від американця з подвійним грецьким громадянством об'їхати майже 200 країн менш ніж за 543 дні.

Реклама

Але Майкл їхав не просто оглянути визначні пам'ятки – він завершував проєкт, про який мріяв ще під час пандемії, і який об'єднає людей різних культур у святі радості.

Під час своєї подорожі він просив місцевих жителів із кожної країни розповісти йому про свій найщасливіший спогад – чи то обійми з котом, чи то отримання ключів від нового будинку, чи то зустріч з матір'ю після розлуки – у зворушливій серії відеороликів, в яких люди різного віку, з різних верств суспільства і культур усміхаються і плачуть, згадуючи ці дорогоцінні миті.

"Саме мій досвід депресії під час пандемії та усвідомлення тих самих почуттів, які відчували інші люди по всьому світу, надихнули мене дослідити тему щастя в глобальній перспективі", - сказав Майкл. "Що, якби я придумав запитання, яке ставив би кожному, кого зустрічав у світі: "Який найщасливіший момент у вашому житті?", - сказав він. "Що, якби я збирав ці історії і ділився ними з іншими людьми по всьому світу під час подорожі?".

Майкл Зервос в Індонезії / © Guinness World Records

Результатом став проєкт "Космос" – рекордна пригода, що охопила один рік і 134 дні, які Майкл провів у дорозі, але також продовжиться в майбутньому, коли він напише книжку про свій неймовірний досвід.

Реклама

І коли він приземлився вдома в Детройті, штат Мічиган, США, втомлений, але задоволений мандрівник привіз додому два титули Книги рекордів Гіннеса за найшвидший час відвідування всіх суверенних країн (загалом) і найшвидший час відвідування всіх суверенних країн (серед чоловіків) за свою експедицію, що тривала 498 днів.

Майкл планував свою навколосвітню подорож близько півтора року, частину з яких він тримав у таємниці від друзів і сім'ї, бо боявся, що його ідея не здійсниться. Але коли він почав звертатися до спонсорів і колишніх рекордсменів, його зустріли з ентузіазмом і підтримкою, і досить скоро його авіаквитки були заброньовані, а рішення ухвалене.

"Це здавалося складним завданням, але з правильною підготовкою – в чому я мав достатній досвід як режисер у кіноіндустрії – я думав, що рекорд може бути побитий зі значним відривом", - сказав він. "Кожна частина давала мені більше впевненості в тому, що це можливо".

Майкл Зервос у Мавританії / © Guinness World Records

Він розпочав свою подорож 17 січня 2024 року, прилетівши до Парижа. Провівши деякий час у РФ та Туреччині, Майкл почав готуватися до своєї подорожі Африкою.

Реклама

Він стартував у Чаді 23 січня, а потім вирушив на північ до Лівії та Єгипту, де подружився з місцевими жителями та туристами, які знайомили його з новими стравами, водили до стародавніх руїн та розтоплювали його розум жвавими та пристрасними розмовами.

Подорожуючи континентом, він постійно зазначав, якою неймовірною була їжа, говорив, що ринки – це "марафон смаку", і що він "вдячний за те, що зміг пізнати країну через її людей та їхні страви". Незліченну кількість разів він також говорив, що його "зустрічали як старого друга" незнайомці, які допомагали йому з транспортом і житлом, коли він подорожував континентом.

Афганістан / © Guinness World Records

"Кожна взаємодія була схожа на урок ритмів культури, яку я лише починав розуміти", - сказав він 12 травня, перебуваючи в Південному Судані. Але вже наприкінці травня, коли він вирушав з Африки на Близький Схід, він знав, що країни, які він відвідав, назавжди залишаться в його пам'яті.

Подорож Майкла Близьким Сходом розпочалася 24 травня в Лівані, де "стародавня архітектура зіткнулася з сучасним життям так, як це може зробити лише Бейрут".

Реклама

Потім він почав мандрувати регіоном, де його нові друзі показували йому свої улюблені місця з "гордістю і теплотою". Дорогою він відвідав Йорданію та Ірак, а потім попрямував до Кіпру та Греції, де провів деякий час, відвідуючи родину та здійснюючи своєрідне паломництво туди, де народився його дідусь.

На початку червня він дістався Саудівської Аравії, після чого вирушив до Оману, Ірану, Сирії та ОАЕ. Під час своїх пригод Майкл натрапив на одні з найбільш "приголомшливих релігійних місць", які він коли-небудь бачив, а також на міста, що сяяли "відтінками іржі та золота".

Майкл у Сенегалі / © Guinness World Records

19 червня Майкл вирушив до Китаю, де його подорож "стала по-справжньому неймовірною, починаючи від гостинності і закінчуючи відкритістю до його запитань майже про все".

Він відвідав такі визначні пам'ятки, як Велика Китайська стіна, і чудово провів час, куштуючи різноманітні домашні страви з деякими своїми новими друзями.

Реклама

Звідти він вирушив до Монголії через "дику місцевість, яка здавалася недоторканою і безмежно великою".

Потім він попрямував на схід, до Південної Кореї та Японії, де впадав у харчову кому за харчовою комою через "непримітні придорожні заклади, де смаки вибухали".

"Це було ідеальне поєднання подорожі, історії та спільноти", - написав Майкл 5 липня у В'єтнамі.

Майкл Зервос у Ємені / © Guinness World Records

Кінець липня був наповнений зупинками в Камбоджі, Лаосі, Таїланді та М'янмі, яка "виправдала свою репутацію хаосу та колориту".

Реклама

Малайзія також була захопливою для Майкла, який сказав, що після цього країна "тепер посідає дуже високе місце серед кулінарних столиць у всьому світі".

Решту літа Майкл присвятив подорожам островами. Він зупинявся в таких країнах, як Індонезія, Філіппіни, Гуам, Мікронезія та Маршаллові острови.

Особливо його приголомшила доброта людей на Маршаллових островах, він навіть зазначив, що подружився з жінкою, яка нагадала йому його покійну бабусю. Коли її раптово поклали до лікарні, він був спустошений тим, що не зможе з нею попрощатися – але як же він був здивований, коли в аеропорту відчув, що його поплескали по плечу, і, обернувшись, побачив її там, сповнену рішучості передати йому свої найкращі побажання перед від'їздом.

Майкл Зервос у Малайзії / © Guinness World Records

Варто зазначити, що протягом усієї подорожі Майкл був дуже рішуче налаштований на взаємодію з місцевими активістами з країн, які він відвідував. Незалежно від того, чи це означало відвідування невеликих сіл у Південному Судані для роздачі їжі, чи налагодження зв'язків з жіночими групами на Фіджі, він завжди намагався віддячити громадам, з якими він знайомився, і повернути частину щедрості, яку вони проявили до нього.

Реклама

У серпні Майкл насолоджувався гостинністю людей з Фіджі, Самоа, Тонга та інших країн Океанії. Він відвідував місцеві танцювальні шоу, досліджував суворе узбережжя і куштував місцеві делікатеси – навіть зауважив на Соломонових островах: "Вони були дуже здивовані, що іноземець пробує такі речі, але я не був типовим туристом".

Йому також особливо сподобався Гобітон у Новій Зеландії – місце знімань фільмів "Володар перснів" та "Гобіт".

© Guinness World Records

"Це нагадало мені, як я вперше побачив "Володаря перснів" багато років тому, - написав він. "Мені довелося вщипнути себе за те, що я був у тому місці, де він з'явився".

Він повернувся до Азії, провівши час в Австралії, зустрівшись з друзями в Сінгапурі, на Мальдівах і Шрі-Ланці, а потім отримав по-справжньому королівський прийом в Індії, де був присутній на весіллі в першу ніч.

Реклама

У Мумбаї він потрапив на святкування мусульманського свята, і "учасники вечірки прийняли його з великим ентузіазмом", танцюючи і співаючи на вулицях міста.

На початку осені Майкл провів час у Пакистані, Бутані, Непалі та Бангладеш, де він відчув "зовсім іншу культурну енергію".

Його подорожі також відбулися через Центральну Азію, яку він описав 8 жовтня в Таджикистані як "сповнену руху і контрастів – краса, занепад, доброта і бюрократія переплелися", і як "один з найбільш сюрреалістичних етапів подорожі".

Бутан / © Guinness World Records

Зрештою, він повернувся на Близький Схід, до таких країн, як Ємен і Кувейт, де поніжився на спеці та поспілкувався з людьми в "мечетях і торгових центрах", що, за його словами, стало "яскравим нагадуванням про складнощі та пристрасті регіону".

Реклама

А в листопаді він вирушив до Східної Європи, подорожуючи Сербією, Болгарією та Угорщиною, де люди "щедро пропонували свій час і ділилися думками".

Цей регіон "сповнений різких контрастів: історія, декаданс і музика", - написав він про Угорщину 29 листопада. "Будапешт, здається, знає, як змусити вас думати і відчувати одночасно".

У грудні він був у Північній Європі, прибувши до Швеції та Норвегії на різдвяні свята і відвідавши всі святкові ринки, попри морозну погоду.

Майкл Зервос у Монголії / © Guinness World Records

"Сніг ніжно припорошив статуї, надаючи всьому неземного, тихого відчуття, - писав він. "Це був один із найбільш пам'ятних свят у моєму житті, нагадування про те, якими привітними можуть бути люди навіть далеко від дому. Сім'я, яка приймала мене, була такою милостивою і доброю, але саме вони вважали, що я зробив їхнє Різдво особливим".

Реклама

Наприкінці лютого Майкл перетнув Європу і був на шляху до Північної Кореї, яка "здавалася сюрреалістичною, ніби прослизнула за завісу в іншу епоху".

Він відвідав школярів, здійснив похід у гори, був здивований і захоплений привітністю місцевих жителів і суворим порядком у місті.

Майкл у Північній Кореї з друзями / © Guinness World Records

З Північної Кореї Майкл на декілька днів повернувся до Франції, а 9 березня розпочав свою подорож до Південної Америки. Його першою зупинкою була Бразилія, місце, яке він описав як сповнене "тепла, гостинності, чистої радості".

Після Бразилії він вирушив на південь, відвідавши Парагвай та Уругвай, а потім прибув до Аргентини, країни, яку завжди любив. Він відвідав історичні музеї та танцювальне шоу, кажучи, що Буенос-Айрес був "всім, на що він сподівався – насиченим, ритмічним і глибоко аргентинським".

Реклама

У Болівії йому довелося боротися з гірською хворобою, але він був зачарований усіма барвистими містами, самобутньою культурою, борцівськими шоу "Чоліта" та суворою природою регіону.

М'янма / © Guinness World Records

На початку квітня Майкл був у Колумбії. У Венесуелі його зустрів друг, який запропонував йому "сигари, порцію еспресо, хот-дог по-місцевому і дегустацію венесуельського рому" перед тим, як приєднатися до місцевих жителів у нічному клубі.

Досить скоро він перетнув Південну Америку і розпочав подорож Карибським басейном, останній етап своєї пригоди. Він почав з Тринідаду, а потім поїхав через Суринам і Гайану, які були "хаотичними, але барвистими". У Гренаді він побачив "пишні плантації, каскадний водоспад і маленьку шоколадну ферму", а потім знову почав подорожувати островами до Барбадосу, де подружився з місцевим музикантом на ім'я Баггі, який познайомив його з Рибним фестивалем і пригостив майже дюжиною смажених пиріжків з солоною рибою.

Майкл Зервос у Кенії / © Guinness World Records

Чим далі на північ він подорожував, тим більше впізнавав культуру завдяки своєму часу, проведеному на американському Півдні. 28 квітня він сказав, що Домініканська Республіка була сповнена "знайомим гулом Карибського басейну, який пульсував навколо нього - музика лилася з кафе, голоси піднімалися в легкій привітальній пісні".

Реклама

Проте, попри всі ці легкі розваги, було зрозуміло, що Майкл наближається до кінця своєї подорожі. Він був "фізично втомлений і емоційно піднесений", але все ще вдячний усім місцевим жителям, які відкривали йому свої серця, гаманці та обійми протягом усієї подорожі.

Північний Судан / © Guinness World Records

24 травня Майкл приземлився в Мексиці – це була одна з останніх зупинок його подорожі. Він провів там декілька днів, а потім пересів на літак до Ямайки і нарешті повернувся до Північної Америки, прилетівши до Торонто, Канада.

Наступного ранку він провів декілька годин, розмірковуючи над своїми пригодами, перш ніж спакувати валізи і завершити подорож свого досвіду – швидким перельотом із Торонто до Детройта, штат Мічиган, США.

"Коли я проходив через пункт видачі багажу, мене вітали мої друзі і сім'я – ідеальне завершення довгої і чудової подорожі", - написав він 30 травня. "Так закінчується ця глава, ця історія, ця подорож".

Реклама

Майкл Зервос в аеропорту / © Guinness World Records

Нагадаємо, одна з країн Євросоюзу запроваджує нові правила в’їзду для українців.