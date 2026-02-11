Найшвидший ліфт у світі розганяється до 72 км/год і долає 95 поверхів за 43 секунди

Ліфт

Реклама

У хмарочосі Guangzhou CTF Financial Centre у Гуанчжоу, Китай, встановлено найшвидший ліфт у світі, який здатний розвивати швидкість до 1200 метрів за хвилину — приблизно 72 км/год.

Про це пише Oddity Central.

Фінансовий центр CTF відкрився 2016 року й став найвищою будівлею міста. Його висота сягає 530 метрів, а сама споруда має 111 поверхів над землею та п’ять підземних рівнів. Проте найбільшу увагу привернули не масштаби будівлі, а два надшвидкісні ліфти компанії Hitachi, які доставляють пасажирів із першого поверху на 95-й всього за 43 секунди.

Реклама

Усього в хмарочосі встановлено 95 ліфтів, серед яких — двоповерхові кабіни, швидкісні та стандартні моделі. Однак саме два експрес-ліфти отримали титул «найшвидших у світі» та стали технологічною візитівкою будівлі.

Максимальна швидкість цих ліфтів становить 1200 м/хв, що перевищило попередній рекорд, встановлений ліфтом Toshiba у вежі Taipei 101, який розганявся до 61 км/год.

Як створили найшвидший ліфт у світі

Інженерам Hitachi довелося вирішити складне завдання: поєднати екстремальну швидкість із безпекою та комфортом пасажирів. Для цього в ліфтах використали тонкі синхронні двигуни з постійними магнітами та компактні тягові механізми, які зменшують вагу підйомної системи.

Кабіни ліфтів мають аеродинамічну форму, що знижує опір повітря під час руху на великій швидкості.

Реклама

Особливу увагу інженери приділили системам безпеки. Ліфти оснащені спеціальними гальмівними колодками, здатними витримувати температуру до 300 °C, яка виникає під час екстреного гальмування.

Крім того, система активних напрямних роликів відстежує навіть мінімальні вібрації рейок і компенсує коливання, стабілізуючи рух кабіни.

Ще одна проблема надшвидких ліфтів — різка зміна тиску повітря, яка може спричиняти дискомфорт у вухах пасажирів. У ліфтах Guangzhou CTF Financial Centre цю проблему вирішили завдяки герметичним кабінам та автоматизованій системі регулювання тиску, яка допомагає адаптуватися до зміни висоти протягом 43-секундної поїздки.

Нагадаємо, де розташована та який має вигляд найвище зведена будівля Європи.