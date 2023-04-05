Найсильніший дідусь у світі встановив новий рекорд з важкої атлетики у 86 років (фото)

86-річний британець Брайан Вінслоу встановив новий світовий рекорд, піднявши майже 75 кг ваги під час першої спроби на чемпіонаті Британської асоціації паверліфтингу без наркотиків у березні.

Про це повідомляє New York Post.

Пенсіонер зробив три спроби побити рекорд, спершу успішно піднявши 75 кг, потім – 77 і спробував підняти 78 кг, але остання спроба була не на його користь. За словами спортсмена, його власна вага становить близько 62 кг.

"Я розчарований тільки тим, що не зміг утримати третій підйом. Для мене це було не надто важко, я просто неправильно вивчив техніку, тому що надто багато думав про те, що роблю. Раніше я піднімав 80 кг вдома, а дев’ять років тому я піднімав 149 кг у тренажерному залі", – розповів Вінслоу.

Чоловік є досвідченим бодибілдером, який займається гирями майже 60 років. Він підтримує свою фізичну форму, піднімаючи гирі шість днів на тиждень у своєму домашньому тренажерному залі.

Пенсіонер каже, що він "абсолютно радий" побити світовий рекорд.

Фото: Joseph Walshe

Фото: Joseph Walshe

"Завжди чудово побити рекорд чи два. Одразу після цього я був виснажений, але після горнятка чаю та смачної їжі почувався добре", – поділився атлет.

Британська асоціація паверліфтингу без наркотиків підтвердила, що Вінслоу є володарем британського та світового рекорду у ваговій категорії до 60 кг для чоловіків віком від 85 до 89 років.

Чоловік після розлучення закохався у важку атлетику, коли був орендарем пляжу в 1950-х роках.

"Я також хотів мати гарний вигляд для жінок на пляжі, тому намагався якомога більше збільшити свої руки. У мене було кілька незабутніх літ", – поділився спортсмен.

Фото: Joseph Walshe

Незабаром його хобі стало "великою частиною життя" та навіть нав’язливою ідеєю.

Одержимість Вінслоу спортом спричинила у нього гостру кровотечу з носа та навіть призвела до необхідності замінити колінний суглоб.

"Після кожного змагання я досить виснажений, тому маю кілька днів відпочинку від тренувань, але я не можу терпіти, щоб так довго не займатися", – розповів пенсіонер.

Вінслоу каже, що планує продовжувати займатися важкою атлетикою навіть до 90 років.

"Я їм правильну їжу, таку як макарони, свіжі фрукти й овочі, і п’ю багато води", – поділився атлет.

Він додав, що важка атлетика є життєво необхідною для нього.

"Я знаю, що я не звичайний тип дідуся, але я люблю кидати виклик і підштовхувати себе, і врешті-решт я змагаюся за себе, і ні за кого іншого. Я продовжуватиму так довго, як дозволяє тіло, але зараз я почуваюся в бойовій формі", – запевнив дідусь.

Нагадаємо, професійна вулична скейтбордистка Летісія Буфоні встановила новий світовий рекорд Гіннеса, вистрибнувши на дошці з літака на висоті 2,7 км.

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