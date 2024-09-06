Найсмердючіший сир у світі: яка його назва та чим він особливий (фото)

У світі повно смердючих сирів, але на думку команди дослідників з Університету Кренфілда, французький Vieux Boulogne – найсмердючіший з усіх.

Про це пише Oddity Central.

Лімбургер, Мюнстер, Епуасс де Бургонь або Брі де Мо – це лише деякі з сирів, відомих як своїм різким ароматом, так і смаком, але неофіційний титул найсмердючішого сиру в світі належить французькому делікатесу під назвою Вйо Булонь.

Два десятиліття тому вчені з Кренфілдського університету протестували 15 найсмердючіших сирів світу, щоб визначити, який з них має найгірший запах. Вони використовували людський нюх, а також комп'ютерний "електронний ніс", щоб оцінити запах сирів, і визначили, що Вйо Булонь був найсмердючішим.

Сир Вйо Булонь / Фото: Les Produits Laitiers

Вйо Булонь – це непастеризований, непресований ремісничий сир, виготовлений з коров'ячого молока. Розроблений 1982 року Антуаном Бернаром та Філіпом Олів'є, цей сир квадратної форми швидко став відомим завдяки своєму різкому аромату, який науковці Кренфілдського університету описали як "суміш запаху тіла та коров'ячого гною". Він смердить так сильно, що його заборонено їсти в громадському транспорті у Франції.

Дивно, але сир має гладкий, м'який смак, який зовсім не відповідає його запаху. Це тому, що не сам сир змушує людей закривати ніс, а апельсинова шкірка навколо нього. Протягом двох місяців, які він проводить у підвалах навколо містечка Булонь-сюр-Мер на півночі Франції, сири омивають пивом, що надає їм фірмового помаранчевого кольору та аромату. Очевидно, взаємодія між бактеріями в пиві та ферментами коров'ячого молока створює цей різкий запах, яким славиться Вйо Булонь.

Після випробування запаху сиру 2004 року вчені з Кренфілдського університету провели друге випробування 2007-го, використовуючи більш досконалий "електронний ніс". Вйо Булонь зберіг свій титул.

Нагадаємо, найнебезпечнішим сиром у світі вважається італійський касу марцу. Його виготовляють личинки.

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