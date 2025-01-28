"Найсмертоносніша їжа у світі" вбиває понад 200 людей на рік, але її однаково їдять 500 мільйонів

Одну з найсмертоносніших страв у світі їдять пів мільярда людей, і її широка популярність може бути причиною того, що вона має смертельну репутацію, якщо її неправильно приготувати. Раніше галасу наробила небезпечна страва коі пла, яку їдять у Таїланді та Лаосі, тепер йдеться про маніок, що вбиває понад 200 людей на рік.

Маніок, який ще відомий як касава, є основним продуктом харчування, який вживають 500 мільйонів людей, і сотні мільйонів тонн цього продукту виробляються для споживання щороку, пише LADbible.

Ця рослина, що процвітає в тропічному кліматі, походить із Південної Америки, хоча найбільшим світовим виробником маніоку сьогодні є Нігерія.

Коріння, шкірку і листя рослини небезпечно їсти сирими, оскільки вони містять токсичні речовини, які можуть утворювати ціаністий водень. Солодші сорти маніоку можуть містити до 20 мг ціаніду на кілограм, але серед найгіркіших сортів ця цифра може зрости до 1 000 мг ціаніду.

Касава / Фото: Getty Images

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, отруєння маніоком вбиває близько 200 людей на рік, тож, хоча касава і входить до переліку "найсмертоносніших" продуктів, кількість людей, які їдять її регулярно і почуваються добре, насправді дуже велика. Це тому, що люди досить розумні та навчилися готувати певні продукти, які в іншому випадку становили б для нас ризик для здоров'я.

Є шефкухарі, які навчаються готувати неймовірно отруйну рибу, що може стати смертельно небезпечним делікатесом, якщо її не приготувати досвідченими руками, і так само люди навчилися знижувати ризик бути вбитими маніоком.

Касава / Фото: Getty Images

Вживання частин коренеплоду в сирому вигляді або неправильне оброблення може призвести до смерті, а також пов'язане з неврологічним розладом атаксією, тож, окрім смерті, ця їжа може мати й інші наслідки для здоров'я.

Належне приготування їжі, яке може містити замочування рослини до 24 годин, є ключовою частиною забезпечення максимальної безпеки касави.

Небезпека, яку становить маніок, зростає під час нестачі продовольства, оскільки під час голоду та дефіциту їжі люди можуть їсти більше гіркої рослини, яка, найімовірніше, містить більшу кількість ціаністого водню.

Нагадаємо, минулого року чоловік помер, з'ївши смертоносний подарунок від друга. Товариш дивом залишився живим.

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