Найсмертоносніше озеро у світі має таємничий секрет, який перетворює тварин на "камінь" – фото

Існує озеро, яке, мабуть, є одним із найкрасивіших у світі, але воно також одне із найсмертоносніших. Подібне до "джакузі смерті" в Мексиканській затоці, що вбиває все живе, озеро Натрон також дуже небезпечне.

Розташоване на півночі Танзанії на кордоні з Кенією, озеро кишить дикими тваринами, яких, здається, не турбує небезпека, яку воно становить для їхнього життя, пише LADbible.

Це не лише місце розмноження малих фламінго, що зникають, але й тінь від вулкану Ол Дойньо Ленгай, що діє. Цей вулкан заввишки 2330 м може вивергнутися будь-якої миті, тож на вас чекає подвійна небезпека, якщо ви спробуєте наблизитися до місця призначення.

На жаль, воно небезпечне не лише для тварин, які контактують з ним, адже туристів також застерігають не купатися в ньому.

Водойма довжиною 56 км має гарний рожевий колір, який завдячує типу водоростей, що називаються ціанобактеріями. Водорості ростуть повсюди і насолоджуються мінералами озера, які також є небезпечними.

Це озеро ніби кричить всьому живому, щоб воно не заходило до нього.

Озеро Натрон, Танзанія / Фото: Getty Images

Чому озеро Натрон таке смертельно небезпечне

Бактерія у воді є смертельною, оскільки вона виділяє хімічну речовину, яка пошкоджує клітини, нервову систему та печінку більшості людей, які п'ють з нього.

Крім того, у воді міститься карбонат натрію, який колись використовувався для муміфікації в Єгипті.

У будь-який момент, коли тварина контактує з озером, вона, здається, перетворюється на "камінь". Саме сіль та високий лужний рівень pH у воді можуть спричинити опіки. На жаль, щойно жива істота торкається води, відбувається кальцифікація, яка охоплює тіло і робить його твердим, як камінь.

Це швидка смерть, але все на тілі, від кожного сантиметра волосся до нігтів на ногах, залишається на місці – але вже кальцинованим.

Завдяки бактеріям температура води в озері надзвичайно висока.

Озеро Натрон, Танзанія / Фото: Getty Images

Чому озеро Натрон є таким популярним місцем для туристів

Фотограф дикої природи Нік Брандт розповів, чому, на його думку, озеро є таким популярним. Він сказав, що використовував кам'яні трупи як моделей для страхітливої серії фотографій.

Брандт розповів NBC News: "Я несподівано знайшов цих істот – всіляких птахів і кажанів – прибитих до берега озера Натрон на півночі Танзанії. Я сфотографував цих істот такими, якими я їх знайшов на березі, а потім помістив їх у "живі" положення, повернувши до "життя".

Місцевість настільки спекотна, що температура води може сягати 60 градусів. Через цю спеку 400 мм опадів, що випадають на озері Натрон щороку, є "фантомним дощем", який випаровується ще до того, як потрапляє на поверхню води.

Нагадаємо, мілководний ставок Дон-Жуан, розташований у Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиді, є найсолонішою водоймою у світі. Вона не замерзає за -58 градусах за Цельсієм.

Читайте також: