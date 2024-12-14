Найсолоніша у світі водойма: де розташована, цікаві факти і фото

Розташований у Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиді, мілководний ставок Дон-Жуан є найсолонішою водоймою у світі. Із вмістом солі, що змушує "соромитися" Мертве море, він залишається рідким навіть за -58 градусах за Цельсієм.

Про це повідомляє Oddity Central.

Ставок глибиною 10 см більше схожий на велику калюжу, ніж на справжній ставок, але він зачаровує вчених протягом десятиліть. Рідка калюжа такого розміру в іншопланетному середовищі, де температура може опускатися до -58 градусів, не могла не привернути увагу, і крихітна водойма не дає спокою вченим відтоді, як її відкрили 1961 року.

Швидкий аналіз показав, що вміст солі в ній становить близько 40%; для порівняння: солоність світового океану становить 3,5%, Великого Солоного озера – від 5 до 27%, а знамените Мертве море – 34%.

Найсолоніша у світі водойма захована в долині в одному з найсухіших місць на Землі, де ніколи не буває дощів і рідко випадає сніг. Декілька інших ставків у цій місцевості вкриті декількома метрами суцільного льоду, але багаті на хлорид кальцію води ставу Дон Жуан замерзають дуже рідко. Частинки солі знижують температуру замерзання води, переміщуючись між молекулами і запобігаючи утворенню кристалічної решітки льоду.

Ставок Дон-Жуан / Фото: скриншот з відео

Однією з найбільших загадок ставка є його походження. Десятиліттями вчені вважали, що водойма глибиною по щиколотку постійно підживлюється підземними водами, що вириваються на поверхню, але близько десяти років тому геологи з Браунського університету Джей Діксон і Джеймс Гед показали, що солона вода, швидше за все, надходить з атмосфери. Встановивши камери, вони змогли показати, що солі в ґрунті Сухих долин Мак-Мердо висмоктують вологу з повітря за допомогою процесу, який називається деліквація. Ці багаті на воду солі потім стікають до ставка Дон Жуан, часто змішуючись з талою водою зі снігу та льоду.

Ставок Дон-Жуан / Фото: скриншот з відео

Ще одна цікава річ про ставок Дона Жуан – це можливість того, що його надзвичайно солона вода містить мікроскопічні форми життя. Можливість виживання життя в такому екстремальному середовищі дозволяє припустити, що життя існує або колись існувало на таких планетах, як Марс.

"Безумовно, є біологія в околицях ставка і деякі докази біологічної активності в самому ставку, але цю активність можна пояснити абіотичними процесами", - пояснив Джей Діксон. "На Марсі багато солі і колись було багато води".

Нагадаємо, що відомо про єдиний вид комах, який розвивається в сирій нафті. Нафтову муху виявили ще 1899 року.

Читайте також: