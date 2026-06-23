Найстабільніший житель Даунінг-стріт: кіт Ларрі пережив шістьох прем’єрів Британії

Кіт Ларрі пережив шістьох прем’єрів Британії

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Найвідоміший кіт Великої Британії — Ларрі — зустріне сьомого прем’єр-міністра за 10 років. Британці вже почали іронізувати, що кіт Ларрі, певно, є найстабільнішою фігурою на Даунінг-стріт.

Про це пише The Washington Post.

Кіт Ларрі зустріне сьомого прем’єр-міністра Британії за 10 років

Можливо, саме головному мишолову Даунінг-стріт варто просто довірити ключі від резиденції № 10, — пишуть британські журналісти. З моменту історичного голосування за Brexit, яке відбулося рівно десять років тому, очільники уряду Великої Британії змінювалися зі швидкістю, що вражає.

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Переважну більшість часу ключі від Даунінг-стріт переходили від консерватора до консерватора, доки 2024 року не перейшли до лейбористів. Проте один мешканець резиденції щоразу залишався незмінним — це кіт Ларрі.

Кіт Ларрі живе на Даунінг-стріт з 2011 року. Він пережив уже шість прем’єр-міністрів, незліченну кількість радників, серію гучних політичних скандалів та масштабне переформатування країни.

«Якщо так продовжиться і надалі, я перестану запам’ятовувати їхні імена», — йшлося на жартівливому акаунті кота.

Оскільки Кір Стармер зіткнувся із жорсткою критикою через зміну політичних курсів, стагнацію економіки та зростання популярності популістської партії Reform UK Найджела Фараджа, коту зовсім скоро доведеться забути його ім’я.

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Зокрема, кіт Ларрі був поруч з такими прем’єрами Великої Британії:

Кір Стармер (липень 2024 — червень 2026).

Ріші Сунак (жовтень 2022 — липень 2024).

Ліз Трасс (вересень 2022 — жовтень 2022).

Борис Джонсон (липень 2019 — вересень 2022).

Тереза Мей (липень 2016 — липень 2019).

Девід Кемерон (травень 2010 — липень 2016).

Єдиним, хто весь цей час був на Даунінг-стріт, — це кіт Ларрі. Він з’явився в офіційній резиденції британських прем’єрів 2011 року, після того, як під час прямого ефіру BBC біля будівлі помітили чорного щура.

Офіційно Ларрі обіймає посаду «головного мишолова Секретаріату Кабінету міністрів». Зараз йому вже 19 років.

Ларрі успішно витримав Brexit, Partygate, пандемію та зміну шести прем’єр-міністрів. Одного разу він навіть прогнав лисицю. З таким політичним резюме навряд чи хтось може конкурувати.

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