Найстаріша акваріумна риба: скільки їй років та який має вигляд (фото, відео)

Знаменитий австралійський рогозуб на ім'я Мафусаїл – найстаріша акваріумна риба.

Про це пише Live Science.

Тварина, яка прибула до США з Австралії 1938 року разом із 230 іншими рибами, могла досягти віку 101 року.

Вона оселилася в акваріумі Стейнгарта. Попри довге життя, її вік залишався загадкою. Передбачалося, що рогозубу 84 роки, що вже робило її найстарішою рибою в неволі. Однак нові дослідження показали, що вона уже давно могла переступити столітній рубіж.

Найстаріша акваріумна риба / Фото: Steinhart Aquarium

Для визначення точного віку вчені використовували метод "вікового годинника ДНК". Вони порівняли її ДНК з генетичним матеріалом 30 інших австралійських дводишних риб з неволі та дикої природи і проаналізували метилювання в генетичному матеріалі. Метилювання – це біологічний процес, під час якого до молекули ДНК додаються метильні групи – атом вуглецю, пов'язаний із трьома атомами водню. Виходячи з цього, вони змогли визначити, скільки часу знадобилося Мафусаїлу, щоб накопичити кількість метильних груп, виявлених у її ДНК.

Результати вказують на вік Мафусаїла в 92 роки, але ці результати приблизні, насправді рибі може бути 101 рік. У Біблії Мафусаїл був людиною, яка, на загальну думку, дожила до 969 років.

Риба, яка обожнює їсти інжир з рук, продовжує жити активним життям і не проявляє ознак уповільнення, що дивно для риби її віку.

Найстаріша акваріумна риба / Фото: Steinhart Aquarium

Дослідники не впевнені, як довго риба зможе прожити, але в міру того, як буде відібрано більше особин, годинник ДНК цього виду стане більш точним і допоможе розгадати цю таємницю, каже співавтор дослідження Девід Робертс, дослідник Австралійського річкового інституту в Гріффіті.

Нагадаємо, в Аргентині кінь-циклоп спантеличив ветеринарів. Тварина народилася з одним величезним "діамантовим" оком.

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