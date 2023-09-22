Найстаріша бабуся у світі: у скільки років народився перший онук рекордсменки (фото)

Вона сказала, що очікування того вартувало.

Маріанна Валленберг із Бінгемтона, штат Нью-Йорк, не була звичайною бабусею. Це тому, що у неї з'явився перший онук у 95 років і 81 день, що зробило її найстарішою бабусею у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Жінці було 35 років, коли вона народила дочку Кетрін, і 39, коли у неї народився син Джеймс. З двох її дітей лише у сина народилися свої нащадки.

"Маріанна вийшла заміж пізно", - сказав Джеймс Валленберг. "Її дочка не мала дітей, і я довго чекав, перш ніж одружитися. Після трьох років спроб мені вдалося завести дітей".

Її перший онук, Джошуа Фріц Валленберг, народився у Сінайській лікарні в Торонто, Онтаріо, Канада, 29 квітня 2008 року.

Маріанна Валленберг з першим онуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Незабаром у неї народилася онучка Карина.

Маріанна Валленберг з онуками / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс каже, що Маріанна була рада стати бабусею і вважала, що очікування того варте.

Оскільки Маріанна жила за п'ять годин їзди від своїх дітей, вона, на жаль, не могла бачити онуків так часто, як їй хотілося б.

Серед улюблених спогадів Джеймса про свою матір-рекордсменку — спостереження за тим, як вона годує онуків та як вони грають разом.

Маріанна Валленберг з першим онуком / Фото: guinnessworldrecords.com

"Кожного разу, коли вона була з ними, вона була такою гордою і люблячою", - сказав Джеймс. "Коли вони були немовлятами, вона тримала їх на руках і годувала".

Маріанна Валленберг з першим онуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс вирішив зв'язатися з Книгою рекордів Гіннеса до того, як першій дитині виповнився рік, коли він зрозумів, що його мати потенційно може стати рекордсменкою.

"Я сказав їй особисто, що представлю це і що, швидше за все, це буде рекорд", - сказав він. "Щойно запис став офіційним, я дав їй копію".

Маріанна Валленберг з першим онуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс пишається тим, що його матері вдалося зустрітися з двома його дітьми, перш ніж вона померла 2011 року у віці 98 років.

Він закликає тих, хто хоче подати аналогічні записи, просто зробити це.

"Мати дітей у будь-який час, а також бути бабусею та дідусем – це благословення", – сказав Джеймс. "Але мати їх у пізньому віці – це диво".

Нагадаємо, стоматолог здивував найбільшою колекцією зубних паст. У нього є пасти з віскі, васабі та навіть радіоактивна.

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