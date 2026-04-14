Найстаріша горила у світі Фату відсвяткувала 69-річчя: що їй подарували
Фату — найстаріша горила у світі — святкує 69 років. Її вік за людськими мірками перевищує століття.
Найстаріша горила у світі 13 квітня відсвяткувала свій 69-й день народження. Мешканка Берлінського зоопарку на ім’я Фату увійшла до Книги рекордів Гіннеса ще 2019 року. Вона — найстаріша горила у світі, що живе в умовах людського догляду.
Про святкування розповіли в Берлінському зоопарку.
За життя у зоопарку Фату стала мамою та навіть бабусею. Горила прибула до Берлінського зоопарку 1959 року.
Фату є не лише найстарішою, а й найбільшою горилою в усьому світі, яка живе під опікою людей.
Попри вік вона є особливим послом охорони природи. Фату представляє вид, який перебуває під загрозою зникнення в дикій природі.
Догляд за Фату постійно адаптують під її потреби. Горила достатньо відпочиває, а також отримує вдосталь усього, що потрібно для її фізичного та психічного добробуту.
На день народження Фату отримала святкове частування з овочів, а ще — привітання від Книги рекордів Гіннеса.
Що відомо про найстарішу горилу у світі
Речниця Берлінського зоопарку Філіне Хахмайстер поділилася, що за людськими мірками горилі було б понад 100 років.
Походження Фату достеменно невідоме. За здогадками, її перевезли з Африки до французького порту Марсель наприкінці 1950-х років. Кажуть, що її вивіз моряк, щоб обміняти на сплату рахунку в барі.
Пізніше горила опинилася у французького торговця тваринами. Чоловік продав її до Берлінського зоопарку. Однак там достовірність історії підтвердити не можуть. З перевіреної інформації є лише те, що до зоопарку вона потрапила у дворічному віці.
Від 2016-го Фату вважається найстарішою горилою у світі, що живе під опікою людей. Працівники вибрали їй символічну дату дня народження — 13 квітня.
Фату досі виходить на прогулянки, хоча її здоров’я поступово погіршується. Вона втрачає зуби, зір і має артрит. Через це доводиться харчуватися переважно м’якими овочами.
Найстаріша горила в Україні
В Україні теж є горила-довгожитель. Його звати Тоні. Він мешкає у Київському зоопарку. До того ж це єдина горила в Україні.
Тоні дуже вередливий і полюбляє шматувати подарунки, які йому приносять.
Нині найстарішій горилі, яка живе в Україні, 51 рік. Свій наступний день народження Тоні відсвяткує 8 серпня. У своєму вольєрі він має підігрів підлоги і навіть телевізор.