Найстаріша курка у світі: домашня улюблениця Перл з Техасу встановила рекорд Гіннеса

Домашня курка, на ім’я Перл, що мешкає в американському штаті Техас, офіційно потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша з живих курка у світі. Вона відсвяткувала свій день народження 13 березня 2025 року, а на момент фіксації рекорду 22 травня її вік становив 14 років та 69 днів. Це вражальне досягнення, адже середня тривалість життя домашніх курей зазвичай становить від 3 до 10 років.

Історія курки-довгожительки

Перл — не просто курка, а повноправний член сім’ї Халл з містечка Літл Елм, штат Техас, де про неї дбають з особливою любов’ю та турботою. Її власниця Соня Халл виростила Перл з курчати, яке вилупилося в її домашньому інкубаторі.

За свою довгу історію життя Перл пережила перелом лапи, напад єнота та навіть курячу віспу, яка, як виявилося, дійсно буває у курей.

«Вона багато чого пережила за своє довге життя», — із гордістю розповідає Соня, наголошуючи, що попри всі труднощі, любов та турбота її родини залишалися незмінними.

Секрет щасливого та довгого життя

З віком рухливість Перл сповільнилася через артрит. Тому її турботлива господиня облаштувала для своєї улюблениці спеціальне місце у пральні, де вона може спокійно відпочивати. Попри це, щодня Перл виходить на двір, щоб погрітися на сонечку та розпушити пір’я. Однак спекотне техаське сонце надто важке для літньої курки, тому довго перебувати надворі вона не може.

Раціон курки-довгожительки також вражає. Вона щодня ласує свіжим шпинатом і салатом, а також спеціальними фруктово-горіховими «цукерками» та курячим кормом. Але не лише харчуванням єдиним щаслива Перл. Вона дуже любить відпочивати, загорнувшись у ганчірку у пральні. А ще, за словами Соні, вона обожнює спати з її в’єтнамкою.

Перл чудово ладнає з іншими домашніми тваринами родини — літньою кішкою та новим кошеням, якого сім’я знайшла на парковці.

«Вона, здається, не проти інших тварин, а кошеня іноді сидить поруч із нею», — додала Соня.

Попри свій вік, Перл здатна дивувати. Хоча її несучість знизилась, одразу після того, як її титул був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса, схвильована курка знесла яйце, наче святкуючи свою перемогу.

