Найстаріша курка у світі: скільки їй років, порода та фото

Курка, яку утримує мешканець штату Мен, США, була офіційно визнана найстарішою представницею свого виду у світі у віці 15 років і 100 днів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Френк Турек привіз курку породи «Голден Себрайт» за окликом Герті до свого дому в Портленді 2010 року, коли вона була ще щойно вилупленим пташеням.

За його словами, від початку пташка вирізнялася надзвичайно красивим оперенням.

«Її оперення, яке повністю виросло через декілька місяців, одразу ошелешило своєю красою», — розповів він. «І вона завжди була найфотогенічнішою».

Найстаріша курка у світі / © Guinness World Records

Власник зазначив, що попри невеликий розмір породи, Герті швидко стала лідеркою серед інших курей у господарстві.

«Від моменту появи першої зграї у нас було чотири припливи нових пташенят», — сказав він. «Багато хто вже давно помер, а інших, які були занадто агресивними, щоб вписатися в колектив, віддали в інші сім’ї, і протягом усіх цих змін Герті залишалася беззаперечною лідеркою».

Турек також розповів, що декілька років тому курка почала втрачати зір, а 2024-го її переселили до закритого приміщення, щоб захистити від конфліктів із молодшими птахами.

«Вона здається дуже задоволеною своїм новим життям у приміщенні і любить компанію людей, які перебувають поруч», — сказав він. «Вона відповідає на своє ім’я милим “пуп, пуп, пуп” і “розмовляє”, коли з нею говорять або співають».

Герті офіційно внесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша жива курка після підтвердження віку — 15 років і 100 днів. Це більш ніж на пів року перевищує попередній рекорд, який належав курці з Техасу за окликом Перл. У липні вона відсвяткує своє 16-річчя.

Нагадаємо, найстаріший голуб у світі прожив понад 44 роки.