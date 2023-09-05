Найстаріша курка у світі живе в розкоші та щодня вимагає незвичайний сніданок – фото

Найстаріша курка у світі живе у розкоші і має дуже специфічний спосіб розпочати день.

Про це пише Washington Post.

У березні цього року Пінат побила світовий рекорд Гіннеса як найстаріша тварина свого виду, досягнувши приголомшливого віку в 20 років і 272 дні.

Відтоді перната вже відсвяткувала свій 21-й день народження, і, попри похилий вік, вона, як і раніше, має яскраво виражену індивідуальність.

Найстаріша курка у світі Пінат / Фото: washingtonpost.com

Її власниця, Марсі Дарвін, розповіла: "В середньому курка живе від п'яти до восьми років, тож це справжнє досягнення. Пінат – нахабна маленька курка. Якщо вона не отримає чорничний йогурт вранці, я обов'язково почую про це. Вона здорова та зіпсована".

Марсі Дарвін та Пінат / Фото: washingtonpost.com

Жінка розповіла, що Пінат кинула квочка ще до того, як вона вилупилася. Коли Дарвін, яка мешкає на фермі у Мічигані, США, знайшла її яйце, вона подумала, що воно тухле. Марсі підняла яйце і вже збиралася кинути його до ставка, щоб черепахи могли його з'їсти, коли почула цвірінькання, що долинало зсередини.

"Я обережно вийняла її з яйця, і в моїй руці лежало це маленьке вологе місиво", - пригадала вона.

Найстаріша курка у світі Пінат / Фото: washingtonpost.com

Дарвін спробувала повернути пташеня квочці, але вона не прийняла її, тому фермерка вирішила виростити його сама. Вона привела її всередину, тримала під лампою і навчила їсти та пити.

Через 21 рік Пінат досі живе в тій же вітальні і добре ладнає з іншими тваринами Дарвін, зокрема з її кішками і собаками.

Пінат зі своєю 15-річною донькою Міллі / Фото: washingtonpost.com

Тепер їй подобається сидіти на колінах біля названої мами і навіть дивитися з нею телевізор, і Дарвін вважає, що їй подобається тепло притискатися до неї.

Пінат всього на два роки молодша за найстарішу курку в історії, Маффі, якій було 23 роки і 152 дні, коли вона померла 2011 року.

Нагадаємо, "найсамотнішого у світі" лева Рубена врятували з бетонної клітки. Він отримав другий шанс на щасливе життя.

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