ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
2 хв
Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Найстаріша людина планети розповіла секрет свого довголіття — і він зовсім неочікуваний

Британка пережила дві світові війни, Covid-19 та десятки історичних подій — і каже, що причина її довгого життя зовсім не в дієтах чи строгій дисципліні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Етель Катерхем із Великої Британії, яка народилася ще 1909 року та відсвяткувала влітку 116-річчя, офіційно визнана найстарішою живою людиною у світі.

Попри увагу, яка прикута до її рекордного віку, сама Етель з гумором зізнається, що не розуміє, чому навколо цього стільки галасу, пише Unilad.

Торік, коли їй виповнилося 115, вона отримала листа від короля Чарльза з теплими привітаннями та побажаннями. Після смерті бразильської монахині сестри Інах Канабарро Лукас статус найстарішої людини на планеті перейшов саме до Етель. Це підтвердили Книга рекордів Гіннеса та LongeviQuest — міжнародна база довгожителів.

У своїй кімнаті в будинку для літніх людей у Лайтвотері, Велика Британія, Етель поділилася власною формулою довгого життя. За її словами, секрет дуже простий: «Я ніколи ні з ким не сперечаюся. Я слухаю інших і роблю те, що мені подобається».

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Вона не лише одна з найстарших людей у світі, а й одна з найстаріших, хто зміг пережити Covid-19. На початку пандемії, 2020 року, вона заразилася вірусом у віці 110 років. Однак змогла повністю одужати та продовжити святкувати свої життєві віхи.

Марк МакКінлі з Книги рекордів Гіннеса зазначив, що організація планує особисто вручити Етель сертифікат, адже вона ніколи не прагнула встановити рекорд, але стала частиною історії.

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель народилася 21 серпня 1909 року в Шиптон Беллінгер, виросла у родині з вісьмома дітьми та є останньою живою людиною, яка з’явилася на світ за часів правління Едуарда VII. У 18 років вона працювала помічницею по господарству в Індії, а 1933-го вийшла заміж за Нормана Катерхема у Солсберійському соборі. Сьогодні у неї троє онучок і п’ятеро правнуків.

Довгоживучість, схоже, є рисою родини: її сестра Гледіс прожила до 104 років.

За своє життя Етель стала свідком подій, що змінили світ: від загибелі «Титаніка» і двох світових війн до появи Інтернету, смартфонів та TikTok.

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

У будинку для літніх людей Hallmark Lakeview, де вона мешкає зараз, кажуть, що її життєрадісність і мудрість надихають усіх навколо: «Яка неймовірна віха і справжнє свідчення добре прожитого життя. Її сила і дух — приклад для кожного».

Нагадаємо, астрологи відповіли, серед яких знаків зодіаку найбільше довгожителів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1036
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie