Етель Катерхем із Великої Британії, яка народилася ще 1909 року та відсвяткувала влітку 116-річчя, офіційно визнана найстарішою живою людиною у світі.

Попри увагу, яка прикута до її рекордного віку, сама Етель з гумором зізнається, що не розуміє, чому навколо цього стільки галасу, пише Unilad.

Торік, коли їй виповнилося 115, вона отримала листа від короля Чарльза з теплими привітаннями та побажаннями. Після смерті бразильської монахині сестри Інах Канабарро Лукас статус найстарішої людини на планеті перейшов саме до Етель. Це підтвердили Книга рекордів Гіннеса та LongeviQuest — міжнародна база довгожителів.

У своїй кімнаті в будинку для літніх людей у Лайтвотері, Велика Британія, Етель поділилася власною формулою довгого життя. За її словами, секрет дуже простий: «Я ніколи ні з ким не сперечаюся. Я слухаю інших і роблю те, що мені подобається».

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Вона не лише одна з найстарших людей у світі, а й одна з найстаріших, хто зміг пережити Covid-19. На початку пандемії, 2020 року, вона заразилася вірусом у віці 110 років. Однак змогла повністю одужати та продовжити святкувати свої життєві віхи.

Марк МакКінлі з Книги рекордів Гіннеса зазначив, що організація планує особисто вручити Етель сертифікат, адже вона ніколи не прагнула встановити рекорд, але стала частиною історії.

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

Етель народилася 21 серпня 1909 року в Шиптон Беллінгер, виросла у родині з вісьмома дітьми та є останньою живою людиною, яка з’явилася на світ за часів правління Едуарда VII. У 18 років вона працювала помічницею по господарству в Індії, а 1933-го вийшла заміж за Нормана Катерхема у Солсберійському соборі. Сьогодні у неї троє онучок і п’ятеро правнуків.

Довгоживучість, схоже, є рисою родини: її сестра Гледіс прожила до 104 років.

За своє життя Етель стала свідком подій, що змінили світ: від загибелі «Титаніка» і двох світових війн до появи Інтернету, смартфонів та TikTok.

Етель Катерхем / Фото: LongeviQuest

У будинку для літніх людей Hallmark Lakeview, де вона мешкає зараз, кажуть, що її життєрадісність і мудрість надихають усіх навколо: «Яка неймовірна віха і справжнє свідчення добре прожитого життя. Її сила і дух — приклад для кожного».

