Найстаріша наземна тварина у світі відсвяткувала 191-й день народження – відео

Найстаріша жива наземна тварина у світі, черепаха за окликом Джонатан, відсвяткувала свій 191-й день народження.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Точний вік Джонатана невідомий, але вважається, що він народився приблизно 1832 року, на підставі того факту, що він був повністю зрілим (і, отже, йому було не менше 50 років), коли його привезли з Сейшельських островів на острів Св. Гелени 1882 року.

Джонатан — найстаріша жива наземна тварина у світі, а також найстаріша черепаха у зареєстрованій історії. До слова, цейй вид має середню тривалість життя близько 150 років.

"Попри те, що він втратив нюх і практично осліп через катаракту, його апетит залишається гострим", - розповів ветеринар Джо Голлінз. "Раз на тиждень його, як і раніше, годують з рук, додаючи фрукти та овочі. Це не лише заповнює його калорії, а й забезпечує основними рушійними силами його метаболізму: вітамінами, мінералами та мікроелементами. У Джонатана хороше здоров'я і всі ознаки нині вселяють у нас надію, що він доживе до третього століття – якщо насправді він цього ще не зробив!".

Нагадаємо, після 33 років самотності помер "найсумніший слон у світі". За те, щоб Малі приділялося більше уваги, виступав навіть Пол Маккартні.

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