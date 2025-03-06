Найстаріша перукарка в світі: скільки їй років та де працює (фото)

У дивовижному віці 108 років Шіцуї Хакойші з Японії була визнана найстарішою жінкою-перукарем у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Салон Шицуї розташований приблизно в трьох годинах їзди від Токіо, на околиці префектури Точіґі, в оточенні гір. У її компактному робочому просторі можна знайти вінтажні предмети, такі як пара ножиць, якими вона користується ще з довоєнного періоду.

Вона народилася в родині фермерів 10 листопада 1916 року, коли світ був у розпалі Першої світової війни.

Шіцуї вирішила стати перукаркою у віці 14 років, коли мама її подруги запитала, чи не хотіла б вона стати ученицею в перукарні в Токіо. Вона спакувала валізи і вирушила до міста.

1934-го, у віці 18 років, Шіцуї склала іспит і незабаром стала популярною перукаркою у магазинах, де працювала.

Шіцуї Хакойші / Фото: Guinness World Records

У віці 24 років Шіцуї вийшла заміж за Джіро, відкрила з чоловіком власний салон, і згодом у них народилося двоє дітей. Але незабаром сталася трагедія. Джіро був призваний до армії під час Другої китайсько-японської війни і загинув. Салон Шіцуї, який слугував їй домівкою, перетворився на попіл під час бомбардування Токіо американськими військовими. На щастя, Шіцуї та її діти були в безпеці, оскільки вони вже евакуювалися до її рідного міста Точіґі.

1953 року Шіцуї відкрила салон Rihatsu Hakoishi в Накагава-мачі, і працює там донині.

Шіцуї Хакойші / Фото: Guinness World Records

В інтерв'ю Tennen-Seikatsu Шіцуї сказала, що дотримується "трьох ніколи": ніколи не тримати зла, ніколи не заздрити і ніколи не битися з іншими. Цьому її навчила мама. У тому ж інтерв'ю вона сказала, що кривда, завдана іншим, завжди повернеться, щоб завдати болю тобі.

Шіцуї проводить більшу частину свого часу в будинку для літніх людей, але вона все ще здатна піклуватися про себе. І щоразу, коли її старі клієнти телефонують, щоб підстригтися, вона буде там.

Останніми роками Шіцуї мріяла стати рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, і вона тішиться, що нарешті мрія здійснилася.

"Я зараз у такому віці, що не знаю, як довго зможу протриматися. Але продовжуватиму так довго, як лише зможу", - поділилася японка.

Шіцуї Хакойші / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, секстерапевтка похизувалася своїм робочим днем. Експертка також поділилася, як іноді професія негативно впливає на її особисте життя.

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