Найстаріша сім'я в світі все життя їла одну страву: що це було (фото)

Найстаріша сім'я у світі все життя їла одну і ту ж страву, і в цьому присягаються навіть експерти.

Про це пише LADbible.

Хто такі Меліси

Дев'ятеро братів і сестер були відомі як сім'я, що найдовше живе у світі, і 2012 року, вони були занесені до Книги рекордів Гіннеса за найбільший сумарний вік – 818 років.

2023 року брати і сестри Меліс з'явилися в документальному серіалі Netflix – Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Що це за їжа

Коронна страва сім’ї має рослинну основу і містить продукти, багаті на вітаміни. Пояснюючи їжу, експерт Бюттнер сказав: "Кожного дня свого життя вони їли на обід одну і ту ж їжу. Хліб на заквасці, суп мінестроне з трьох бобів – густий мінестроне з городніми овочами. У ньому завжди було три боби: гарбанзо, пінто і біла квасоля. А потім вони пили по маленькому келиху червоного вина. І це було не тому, що "моя дієта вимагає цього", ні, їм це подобалося".

Саманта Кассетті, нью-йоркська дієтологиня, розповіла Today: "Люди, які живуть найдовше і найздоровіше життя, як правило, з'їдають від півсклянки до склянки бобів щодня. Варто також зазначити, що в супі використовується три види квасолі та багато овочів. Дослідження показують, що вживання 30 унікальних рослинних продуктів на тиждень може покращити різноманітність кишківника, що є маркером здорового кишківника. Ваш кишківник регулює функції здоров'я, такі як кров'яний тиск і рівень холестерину, запалення, настрій, вагу і засвоєння поживних речовин, тому ви з більшою ймовірністю проживете довше і здоровіше життя, якщо у вас здоровий кишківник".

Сім'я Меліс 2012 року / Фото: Getty Images

Чому рецепт супу "Меліс" такий корисний для здоров'я

Квасоля пінто містить багато поживних речовин, білків і клітковини, а також нульовий вміст холестерину. Квасоля гарбанзо – це те ж саме. Біла квасоля відома як "джерело поживних речовин", оскільки вона багата на клітковину та білок і є хорошим джерелом мікроелементів, зокрема фолат, магній та вітамін B6.

Що сталося із сім'єю Меліс

В останні роки члени сім'ї Меліс пішли з життя. Консолата Меліс померла 2015-го у віці 108 років і була найстаршою жителькою свого міста, яка прожила найдовше. Вона була найстаршою в родині з дев'яти осіб. Її сестра Клаудіна померла 2016 року у віці 103 років, Марія – у 100 років, а Антоніо – у 97 років.

Нагадаємо, 105-річна жінка здивувала секретом довголіття. Вона порадила пити пиво та не виходити заміж.

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