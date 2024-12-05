Найстаріша у світі дика пташка у віці 74 роки відклала яйце – фото

Її вид зазвичай живе лише від 12 до 40 років.

Найстаріша з відомих диких птахів у світі подолала усі перешкоди і відклала ще одне яйце у віці 74 років.

Про це пише Daily Star.

Альбатроса за окликом Вісдом зняли на відео, як вона доглядає нове яйце і спілкується зі своїм новим партнером у національному заповіднику Мідвей-Атолл у Тихому океані поблизу Гавайських островів цього тижня.

Представники її виду зазвичай живуть від 12 до 40 років, але вона перевершила всі очікування після того, як її вперше помітили 1956 року, коли їй було приблизно п'ять років. Зацікавлені спостерігачі за птахами впізнають її характерну мітку Z333.

Останнє яйце альбатроса вилупилося 2021 року, і вважається, що за своє життя вона народила понад 30 пташенят.

Найстаріша у світі дика пташка Вісдом відклала яйце / Фото: USFWSPacific/X

Представники служби охорони рибних ресурсів та дикої природи США (USFWS) сфотографували, як Вісдом висиджує своє яйце з новим партнером. Вони написали про це на Х: "Вона зробила це знову! Вісдом, найстаріша з відомих диких птахів у світі, повернулася з новим партнером і щойно відклала ще одне яйце. У віці приблизно 74 років королева морських птахів повернулася минулого тижня до Національного заповідника дикої природи Мідвей-Атолл і почала спілкуватися з самцем. Як і інші лайсанські альбатроси, або молі гавайською мовою, Вісдом щороку повертається на те саме місце гніздування, щоб возз'єднатися зі своїм партнером і, якщо вдасться, відкласти одне яйце. Десятиліттями вона робила це з одним і тим же партнером, Акеакамаї, але цього птаха не бачили вже декілька років. Підраховано, що за своє життя Вісдом відклала 50-60 яєць і вивела до 30 пташенят, які вилетіли. Біологи вперше ідентифікували і затаврували Вісдом 1956 року після того, як вона відклала яйце, а великі морські птахи, як відомо, не розмножуються у віці до 5 років".

Найстаріша у світі дика пташка Вісдом відклала яйце / Фото: USFWSPacific/X

Джон Плісснер, біолог-наглядач за дикими тваринами в NWR Мідвей-Атолл, назвав перше за чотири роки яйце Вісдом "особливою радістю" і сказав, що вона, схоже, все ще має енергію та інстинкти, щоб висидіти ще одне пташеня. "Ми оптимістично налаштовані, що яйце вилупиться", - сказав він.

Нагадаємо, вчені приголомшили, як загинув найбільший із коли-небудь знайдених птахів. Він був убитий у Колумбії близько 12 мільйонів років тому.

Читайте також: