Найстаріша у світі горила відсвяткувала день народження: скільки років тварині та її фото

Найстаріша у світі горила Фату / © Guinness World Records

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Фату, найстаріша у світі горила в неволі, відсвяткувала свій 68-й день народження. Вона відсвяткувала цю подію в Берлінському зоопарку в Німеччині, де живе від 1959 року, в присутності журналістів і натовпу захоплених шанувальників 11 квітня.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Їй подарували набір овочів, листя і фруктів, ретельно підібраних для того, щоб їх було легко жувати, оскільки у неї більше немає зубів. Фату продовжує кидати виклик обставинам, відлічуючи ще один рік навколо сонця. Для порівняння, її вид — західна рівнинна горила — зазвичай має середню тривалість життя від 40 до 50 років.

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До Фату найстарішою відомою горилою, яка перебувала під опікою людини, була Коло (народилася 22 грудня 1956 року), західна горила, яка провела все своє життя в зоопарку Колумба в Павеллі, штат Огайо, США. Перша горила, народжена в неволі, вона померла 18 січня 2017 року у віці 60 років 27 днів.

День народження Фату, який зоопарк призначив на 13 квітня, вже давно привертає до зоопарку багато відвідувачів і представників преси, особливо відтоді, як 2017 року вона перетнула рубіж у 60 років.

Найстаріша у світі горила Фату / © Guinness World Records

«Фату справді надзвичайна», — розповів генеральний директор Берлінського зоопарку доктор Андреас Кнієрєм. «Не лише тому, що у свої 68 років вона побила всі вікові рекорди, але й тому, що її спокійна та гідна поведінка зачаровує всіх. Вона нагадує нам, чому ми повинні проявляти більше співчуття до інших істот на нашій планеті. Ми, міські жителі, схильні забувати, наскільки ми залежимо від недоторканих природних середовищ існування. Біорізноманіття — це основа нашого існування і дорогоцінний скарб, який ми повинні захищати».

Життя Фату було не лише надзвичайно довгим, але й дуже насиченим, особливо в роки її становлення. Спочатку її знайшов молодою в Західній Африці 1959 року французький моряк, який потім обміняв її замість готівки, щоб покрити свій рахунок в таверні в Марселі. Потім її придбала французька торговка тваринами мадам Лафевр, яка згодом продала Фату до Берлінського зоопарку.

Фату знайшли 1959 року / © Guinness World Records

Хоча точна дата народження Фату невідома, оскільки вона народилася в дикій природі, за найскромнішими підрахунками, їй було щонайменше два роки, коли вона потрапила до зоопарку, отже, найімовірніше, вона народилася 1957 року.

Вважається, що Фату з’явилася на світ 1957-го / © Guinness World Records

Щороку у день народження Фату дарують спеціальний кошик з фруктами, до якого входять ягоди, її абсолютні улюбленці. Хоча вона хотіла б їсти їх щодня, поважний вік Фату ускладнює засвоєння цукру, що міститься у фруктах, тому її повсякденний раціон майже повністю складається з овочів.

«Ми дуже уважно стежимо за її здоров’ям», — поділилася прессекретарка Берлінського зоопарку Ханя Рунге. «Окрім збалансованого харчування, щоденний розпорядок дня Фату містить такі види діяльності, як пошук їжі у вольєрі і навіть використання мотузок для лазіння, щоб залишатися активною».

Відповідаючи на запитання про характер їхньої найстаршої мавпи, Рунге сказала: «У порівнянні з молодшими горилами, Фату набагато спокійніша і стриманіша. У той час як молодші горили сповнені енергії, постійно досліджують, грають і використовують іграшки, Фату вважає за краще спостерігати за жвавими подіями в зоопарку розслабленим і уважним поглядом».

Найстаріша у світі горила Фату / © Guinness World Records

Вік дав Фату право на власну секцію у вольєрі горил, але вона все ще може спілкуватися зі своїми молодшими сусідами — Мпензі (39 років), Бібі (28 років), Джамбалою (23 роки), Санго (20 років) і Тіллою (4 роки) — коли їй заманеться.

Фату є справді культовою представницею свого виду, який Міжнародний союз охорони природи класифікує як такий, що перебуває під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у 44 роки померла мавпа-геній, яка розуміла англійську та грала у відеоігри.