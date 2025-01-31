Найстаріша жінка Іспанії розсекретила ранкову рутину: що робить 111-річна довгожителька

Найстаріша жінка Іспанії Анджеліна Торрес Вальбона, якій незабаром виповниться 112 років, поділилася своїм розпорядком сніданку, а також розповіла про те, що робить її життя особливим. Іспанка молодша за найстаршу людину планети, Інах Канабарро Лукас, на 5 років.

Після смерті попередньої найстарішої в Іспанії, 113-річної П'єдад Лорьєнте, у листопаді минулого року, Анджеліна отримала офіційний титул, і вона просто "вдячна і щаслива", що пройшла цей шлях. Вона дала інтерв'ю іспанському виданню Efe, наполягаючи на тому, що в її приголомшливому віці немає "жодного секрету", заявивши, що вона "ніколи не хворіла".

Склянка води, декілька крапель лимона і чайна ложка цукру

Жінка, яка проживає в Барселоні, каже, що щоранку на сніданок вона випиває "склянку води з декількома краплями лимона і чайною ложкою цукру".

Хоча цукор, як відомо, спричиняє багато проблем зі здоров'ям, зокрема запалення і деякі види раку, якщо його споживання не регулювати належним чином, помірне споживання не становить реальної загрози для організму, а лимонний сік був визнаний надзвичайно корисним інгредієнтом для нашого здоров'я.

Вітамін С, що міститься в лимонному соку, а також підвищена здатність людського організму відновлювати і поповнювати запаси заліза після його вживання, має безліч переваг, зокрема боротьба з серцевими захворюваннями і анемією, а також уповільнення прогресування щоденного запалення в усіх системах організму.

Регулярні прогулянки, вдячність і доброта в сім'ї

Але окрім харчових аспектів свого повсякденного життя, про які Анджеліна не надто детально розповіла у своєму інтерв'ю, вона підкреслила, що любить регулярні прогулянки на свіжому повітрі і безмежно вдячна своїй сім'ї, своєму фантастично довгому життю та всім, хто її оточує. Вона прагне "дружити з усіма".

Анджеліна народилася в Беллвісі 18 березня 1913 року, одна з семи дітей, і мала багатообіцяльну кар'єру кравчині, доки 1936 року не розпочалися руйнівні події Громадянської війни в Іспанії.

Після закінчення війни вона вийшла заміж за Хосепа Марті, у них народилася донька, яка подарувала їм двох онуків, а ті згодом – трьох правнуків. Вона вважає, що їй пощастило зустріти своїх правнуків, чим багато хто не може похизуватися.

На завершення 111-річна жінка поділилася зворушливими подробицями свого життя, розповівши, що у неї "було багато друзів", які "дуже любили її", і що вона "багато сміялася і насолоджувалася своєю сім'єю".

Нагадаємо, 119-річна жінка заявила, що вона – найстаріша людина планети. Вона вимагає переглянути поточний рекорд.

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