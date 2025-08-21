Найстаріша жінка світу святкує 116-річчя: у чому секрет її довголіття

Найстаріша людина у світі відсвіткувала своє 116-річчя

Найстаріша жива людина у світі, британка Етель Катерхем, у четвер відсвяткувала своє 116-річчя. Титул найстарішої людини планети перейшов до неї кілька місяців тому після смерті бразильської черниці Іни Канабарро Лукас.

Про це повідомляє CBS News.

Етель тихо відсвяткувала цю подію в колі сім’ї у будинку для літніх людей у графстві Суррей, що на південь від Лондона. У закладі зазначили, що вона провела цей день «у власному темпі».

«Етель та її родина дуже вдячні за всі добрі побажання та інтерес, виявлений до неї через її 116-й день народження цього року», — йдеться у заяві Hallmark Care Homes. Там також додали, що вона не даватиме інтерв’ю з цієї нагоди, проте розмова з королем Чарльзом III «може стати її єдиною поступкою, і це зрозуміло!»

Етель Катерхем / © telegraph.co.uk

Британський монарх часто надсилає особисті вітання британцям, які досягли 100-річного віку, зазвичай у формі письмового листа. Букінгемський палац поки не підтвердив, чи планує Чарльз III спілкуватися з Катерхем.

Свій 115-й день народження минулого року вона відсвяткувала листом від Чарльза, який привітав її з «воістину визначною подією». Прабабуся є останньою живою підданою короля Едуарда VII.

Титул найстарішої людини, яка коли-небудь жила, належить француженці Жанні Кальман, яка померла 1997 року у віці 122 років і 164 днів, згідно з Книгою рекордів Гіннесса.

Секрет довголіття від Етель Катерхем

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в селі Шиптон-Беллінджер на південному заході Англії, за п’ять років до початку Першої світової війни.

За даними Книги рекордів Гіннесса, американської Gerontological Research Group та бази даних LongeviQuest, після смерті 116-річної Канабарро у квітні цього року вона стала найстарішою людиною у світі.

У чому ж її секрет довголіття?

«Ніколи ні з ким не сперечатися! Я слухаю і роблю те, що мені подобається», — говорила вона раніше.

У неї троє онуків та п’ятеро правнуків. Вона пережила обох своїх дочок та чоловіка Нормана, який помер 1976 рокуі. Вона перестала водити машину лише незадовго до свого 100-річчя і добре грала в бридж у похилому віці.

За інформацією газети Daily Telegraph, вона навіть пережила COVID-19 у віці 110 років 2020-го. Того ж року вона сказала BBC, що у своєму житті «спокійно сприймала все — як злети, так і падіння».

Нагадаємо, 107-річна жінка поділилася мудрим секретом довголіття. Мілдред Барон пережила дві світові війни, Велику депресію та пандемію завдяки своєму мудрому ставленню до складних життєвих обставин.