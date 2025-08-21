ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
721
Час на прочитання
2 хв

Найстаріша жінка світу святкує 116-річчя: у чому секрет її довголіття

Британка Етель Катерхем відсвяткувала свій 116-й день народження і поділилася, як їй вдалося дожити до такого віку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Найстаріша людина у світі

Найстаріша людина у світі відсвіткувала своє 116-річчя

Найстаріша жива людина у світі, британка Етель Катерхем, у четвер відсвяткувала своє 116-річчя. Титул найстарішої людини планети перейшов до неї кілька місяців тому після смерті бразильської черниці Іни Канабарро Лукас.

Про це повідомляє CBS News.

Етель тихо відсвяткувала цю подію в колі сім’ї у будинку для літніх людей у графстві Суррей, що на південь від Лондона. У закладі зазначили, що вона провела цей день «у власному темпі».

«Етель та її родина дуже вдячні за всі добрі побажання та інтерес, виявлений до неї через її 116-й день народження цього року», — йдеться у заяві Hallmark Care Homes. Там також додали, що вона не даватиме інтерв’ю з цієї нагоди, проте розмова з королем Чарльзом III «може стати її єдиною поступкою, і це зрозуміло!»

Етель Катерхем / © telegraph.co.uk

Етель Катерхем / © telegraph.co.uk

Британський монарх часто надсилає особисті вітання британцям, які досягли 100-річного віку, зазвичай у формі письмового листа. Букінгемський палац поки не підтвердив, чи планує Чарльз III спілкуватися з Катерхем.

Свій 115-й день народження минулого року вона відсвяткувала листом від Чарльза, який привітав її з «воістину визначною подією». Прабабуся є останньою живою підданою короля Едуарда VII.

Титул найстарішої людини, яка коли-небудь жила, належить француженці Жанні Кальман, яка померла 1997 року у віці 122 років і 164 днів, згідно з Книгою рекордів Гіннесса.

Секрет довголіття від Етель Катерхем

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в селі Шиптон-Беллінджер на південному заході Англії, за п’ять років до початку Першої світової війни.

За даними Книги рекордів Гіннесса, американської Gerontological Research Group та бази даних LongeviQuest, після смерті 116-річної Канабарро у квітні цього року вона стала найстарішою людиною у світі.

У чому ж її секрет довголіття?

«Ніколи ні з ким не сперечатися! Я слухаю і роблю те, що мені подобається», — говорила вона раніше.

У неї троє онуків та п’ятеро правнуків. Вона пережила обох своїх дочок та чоловіка Нормана, який помер 1976 рокуі. Вона перестала водити машину лише незадовго до свого 100-річчя і добре грала в бридж у похилому віці.

За інформацією газети Daily Telegraph, вона навіть пережила COVID-19 у віці 110 років 2020-го. Того ж року вона сказала BBC, що у своєму житті «спокійно сприймала все — як злети, так і падіння».

Нагадаємо, 107-річна жінка поділилася мудрим секретом довголіття. Мілдред Барон пережила дві світові війни, Велику депресію та пандемію завдяки своєму мудрому ставленню до складних життєвих обставин.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie